Año Nuevo complicado: ocho provincias afectadas por tormentas y granizo

La alegría por la llegada de un nuevo año en la República Argentina se verá opacado por ciertas condiciones climáticas de cuidado que prevé el Servicio Meteorológico Nacional. Hay alerta amarilla en ocho provincias, y en algunas zonas esta advertencia sube a naranja.

En efecto, algunos sectores del territorio nacional estarán afectados por fuertes lluvias, tormentas eléctricas y, en ciertos puntos, caída de granizo. Esto encendió las alertas del organismo nacional, que también publica recomendaciones para cada caso en particular.

Los avisos alcanzan a zonas de San Luis, Mendoza, La Pampa, San Juan, Córdoba y La Rioja. Durante el lunes 1 de enero podrían registrarse chaparrones también en Capital Federal y todo el AMBA.

Alerta Amarilla

El reporte del SMN indica que "el área indicada con amarillo se verá afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo".

Para estas regiones se esperan valores pluviales acumulados entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta Naranja

Como bien indica el mapa del SMN, hay alerta naranja en ciertos puntos del centro del país. En este caso, según el organismo, "estarán afectados por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en períodos cortos".

En este caso se esperan valores de precipitación entre 40 y 70 mm, que podrían verse superados de manera puntual.

Recomendaciones

El SMN agrega, en su sitio oficial, algunas recomendaciones para prevenir complicaciones

Alerta amarilla

-No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitá actividades al aire libre.

-No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Estate atento ante la posible caída de granizo.

-Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta naranja

-Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

-Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

-Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

-Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

-Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

-En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.