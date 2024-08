Alerta ante un importante aumento de la procrastinación en Argentina

El arte de postergar acciones humanas, también conocido bajo el término procrastinación, creció considerablemente en la Argentina pasando de un 5% a un 15%, aproximadamente, según reveló Rocío Arcuri, psicóloga de la provincia de Buenos Aires, fundadora y codirectora - PsicoPsimple.

Rocío Arcuri, psicóloga, explicó en El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) "Procrastinar significa demorar un curso de acción que uno tenía intencionado. Tenía la intención de hacer algo y procrastinar significa demorar ese curso de acción, a pesar de conocer las consecuencias negativas que eso trae.

"Uno puede postergar cualquier cosa, desde cosas como sacar un turno médico, uno dice ya fue otro día lo hago, y ese otro día es en 6 meses, o estudiar para un examen que tiene en un mes, se puede postergar una charla, podemos postergar cualquier cosa, lo hacemos todo el tiempo", reflexionó.

Aseguró que, "los estudios muestran que como sociedad estamos procrastinando más de lo que lo hacíamos antes. La prevalencia era de un 4 y un 5% de la población, en 1970 postergaba tareas o cosas que tenía que hacer".

"Eso se duplicó y es el 14 y el 15% de la población adulta hoy en día. Como sociedad postergamos más y tiene que ver con que antes como que no teníamos las recompensas inmediatas, era como que querías algo, tenías que trabajar por ello y paciencia, perseverancia y constancia y ya está".

"En cambio, mientras más va pasando el tiempo, tenemos recompensas más inmediatas al alcance de la mano, somos menos tolerantes a la frustración, y cuando somos menos tolerantes a la frustración tendemos a procrastinar más porque tendemos a elegir lo que es recompensarte ahora en detrimento de lo que sería beneficioso para nosotros a futuro", dijo.

Lo otro es si al ver que otras personas postergan podemos tender a copiarlos, "puede ser, no es necesariamente igual. Ver a alguien que algo le funciona es una excelente base como para imitar esa conducta, pero no por eso andamos imitando lo que todo el mundo hace todo el tiempo", dijo.

"Las personas procrastinamos diferentes cosas, algunas procrastinan a hacer trámites, pero no procrastinan turnos médicos, algunas personas procrastinan conversaciones difíciles pero no el trabajo. Cada persona procrastina cosas distintas.

Lo que tienen en común, aquello que procrastinamos, es que en general son difíciles o largas o nos licitan emociones desagradables, como ansiedad, aburrimiento o enojo", analizó.

También puede ser que frente a la tarea, "tengamos pensamientos del tipo esto es muy difícil, no lo voy a poder hacer, o si no lo hago no es tan grave entonces si lo que tenemos enfrente por hacer es difícil, largo, nos genera emociones displacenteras y encima creemos que no vamos a poder lograrlo, tiene sentido que no lo hagamos", consideró.

"Volvamos a la definición que cuando procrastinamos estamos eligiendo entre actividades que compiten, en generaciones de antes, cuando no hacía algo tenías que lidiar con la culpa, entonces en vez de quedarte con la culpa o estudiar, estudiabas porque era la que menos drama te traía. En cambio, hoy en día pasa que se estudia de otra manera o no aprobar, no tiene tantas consecuencias como las de antes, entonces siguen siendo actividades que compiten entre sí, solo que ahora procrastinar es menos castigado", amplió.

Y añadió: "En parte procrastinamos por nuestra historia y aprendizaje, hay ocasiones en las que procrastinar a uno le puede haber salido bien. Vieron ese compañero que no estudiaba y dejaba todo para último momento y después le iba bien. Esa persona, si le funciona dejar todo para último momento, es rápido, despierto, capaz, entonces por qué esa persona estudiaría con más anticipación, si no la necesita, entonces nos ha pasado en algún momento de la vida que procrastinar nos salió bien".

"Entonces si nos salió bien, lo vamos a repetir porque con menos esfuerzo tenemos los mismos resultados. También puede haber pasado que hacer las cosas con tiempo, no nos salió bien, quizás estudiamos con anticipación y al final nos bocharon, entonces si se combina esta experiencia con la anterior, es como que mi historia termina moldeando mi conducta".