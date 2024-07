Controversia por la atención oncológica infantil en el Hospital Notti

Preocupante situación planteó el gremio de los profesionales de la salud de Mendoza, AMPROS, que denunció el cierre del Hospital de Día del Hospital Pediátrico Humberto Notti y la desatención de niños con tratamiento oncológico.

Estas preocupaciones resaltó en declaraciones a Ciudadano.News, la licenciada Claudia Iturbe, titular de dicho organismo: "Lamentablemente, las guardias pasivas que daban servicio a los niños que estaban en tratamiento con oncología o que por alguna circunstancia caía a la guardia del hospital, inmediatamente se los llamaba por teléfono y ellos estaban de guardia las 24 horas durante los 365 días".

"La verdad que lo siguen haciendo, pero ahora lo hacen gratuito porque es un servicio fundamental y ellos insisten que eso no se puede dejar de dar en un niño nada menos ni nada más que con cáncer. El otro tema es el tema del hospital de día, ellos tenían un lugar donde los niños iban a colocarse la droga semanalmente, los que estaban en tratamiento y quizás hasta algunos se colocaban la droga y podían irse a la escuela porque demoraban sólo 15 minutos, tenían un lugar especial", agregó la titular de AMPROS.

"Ese lugar se lo sacaron, ahora tienen que esperar un lugar dentro de la internación, con lo que implica esto, los riesgos, más el tiempo de demora para que se desocupe un lugar, para que terminen los médicos de hacer revista de sala, bueno todo lo que pasa dentro de la internación. Lamentablemente, el motivo es reducir costos, lamentablemente es que se reduce por nada menos ni nada más que lo más importante la salud de la población y la salud de los niños", sumó.

El tema fue desmentido ante nuestro medio, por el médico Jorge Pérez, director de Hospitales del Ministerio de Salud, quien dijo: "No, de ninguna manera se levantó el Hospital de Día. Lo que se hizo fue un cambio en la ubicación de ese hospital de día para pacientes oncológicos. Se trasladó desde el SIP 1, desde el servicio de internación 1, al SIP 6, que es para donde están los pacientes aislados. La modalidad de trabajo es exactamente la misma".

Y añadió: "De ninguna manera se modificó esa modalidad de atención. Así es que, en este caso, AMPROS falta totalmente a la verdad y recurre a estas denuncias que realmente son absolutamente falsas y que lo único que demuestran es que buscan sus intereses personales a costa de cualquier cosa, a costa de los niños, de la salud de los niños, sobre todo de los chicos oncológicos. Así que desmiento categóricamente que se haya sacado ese servicio".

Cuando se le preguntó si existía algún tipo de diálogo con los profesionales de la salud, cuando se toman resoluciones en el ámbito hospitalario, reflexionó: "El Ministerio de Salud tiene reuniones bastante frecuentes con los profesionales de la salud, con los médicos, con los colegas, y estamos tratando de evaluar estrategias con la idea de poder dar una respuesta a los reclamos de los profesionales, que todos sabemos que los sueldos han quedado atrasados, no solamente en los profesionales de salud, sino también en otros".

"Lo que estamos buscando es llegar a establecer un diálogo y que los médicos también hagan sus aportes. Creemos que estas 26 leyes que el Ministerio de Salud ha traído y ha puesto sobre la mesa van a venir a contribuir en el reconocimiento, en el esfuerzo de los profesionales, sin los cuales no podríamos tener la salud que tiene la provincia. Con los que hemos tenido poco diálogo es con los representantes de la mesa de AMPROS, porque la verdad que no suman, creo que ellos no son parte de la solución, tienen poca representatividad en las bases y uno lo puede notar en la poca adhesión que han tenido los profesionales al paro que ha convocado AMPROS".

