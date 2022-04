Waldo Wolff: ¿debe existir una alianza entre JxC y Javier Milei?

La arena política de cara al 2023 toma temperatura y de a poco los distintos partidos políticos empiezan a trabajar en su futuro.

Waldo Wolff, diputado nacional del PRO, analizó en el programa Metaverso el presente y futuro de Juntos por el Cambio: “Estamos en claro proceso de reconocimiento después de haber sido gobierno, después de haber perdido y de habernos mantenido unidos con un objetivo común que es manejar un gobierno con un signo político que está muy acostumbrado a destruir oposiciones”.

En esa línea, el diputado analizó: “En mi opinión, hicimos muy bien el trabajo de mantenernos juntos, y ahora estamos redefiniendo, discutiendo, debatiendo con la aparición de una nueva fuerza política como es el liberalismo parte del proceso”. Así, afirmó que el liberalismo tiene que estar dentro de Juntos por el Cambio porque la Argentina tiene problemas muy básicos en general.

Como su objetivo es que esto suceda, el diputado reveló que trabaja en pos de cumplir sus metas: “Si no podemos después vemos qué hacemos pero trataremos hasta el último momento. Nosotros desde este lado de la grieta tenemos un enemigo en común que es el kirchnerismo porque tiene un proyecto con el que yo no puedo arreglar nada, son amigos de Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua, no creen en la meritocracia, creen en Formosa con 70% de empleados públicos, creen que todo tiene que ser del estado y no tengo con quién hablar ahí”.

“Me vengo de este lado y ahí tengo matices. Todos creemos en la meritocracia, en la alternancia y no hay lugar para tres fuerzas, si vamos por las tres fuerzas el riesgo es que tengamos kirchnerismo por 100 años porque cuando termina de consolidarse un proceso populista, con más gente clientelizada a la hora de votar, ocurre lo que Venezuela, Cuba, Nicaragua y se perpetúan por décadas o siglos”, expresó en el diálogo con los periodistas Gabriel Landart y Rebeca Miranda.

El personaje central de los libertarios en Argentina es Milei, a quien Wolff lo ve “como una figura mediática que representa valores de la libertad que no son nuevos, pero que tiene su visión de la vida cívica distinta a la de otros y a mí también”.

En un una de las reflexiones finales, el licenciado en administración de empresas admitió que durante el Gobierno de Mauricio Macri “no pudimos aplicar muchas de las ideas libertarias porque no es lo mismo declamar que practicar, pero están insertas en la plataforma de Juntos por el Cambio”.

Para finalizar, Wolff reveló cuál sería su partido ideal para gobernar: “Quiero ser partido de poder, en lo posible con unas ideas promedio que le hacen bien a la Argentina en general. La alianza que imagino va a tener que ser un poco menos social demócrata y el liberalismo extremo va a tener que ser un poco menos liberal porque la Argentina tiene peronismo desde hace 70 años”, sentenció.