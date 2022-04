Waldo Wolff: "¿Cómo le voy a negar competir al ex presidente?"

El diputado nacional del PRO Waldo Wolff aseguró que "ve difícil" que el ex presidente Mauricio Macri presente su candidatura para las elecciones del 2023 este miércoles, pero defendió la idea de que el fundador de su partido sea candidato.

“No sé por qué algunos sectores de nuestro espacio tienen miedo de competir, nos llenamos la boca hablando de que somos la política nueva, de que creemos en la competencia, ¿cómo le voy a negar competir al ex presidente de la Nación?", expresó Wolff en el programa Metaverso, conducido por Gabriel Landart y Rebeca Miranda.

Wolff sostuvo que la decisión de candidatearse le pertenece a Macri y enfatizó que existe "una enfermedad" contra la idea de competir por un espacio político.

"Nos hemos mantenido unidos y uno de los que se encargó de eso fue Mauricio con su trabajo, en la sombra, diciendo 'mantengámonos unidos', bajando la cabeza ante críticas propias. Es el que inventó el Pro, a Juntos por el Cambio, el que lo sostuvo, el que terminó su mandato, a veces nos falta un poco de humildad, por lo menos adentro del espacio", remarcó.

Respecto a la opinión de figuras dentro del partido, como Horacio Rodríguez Larreta, el diputado señaló que observa una actitud "prohibitiva" dentro de su espacio. "Vine acá porque es un espacio donde me siento representado, no creo en los personalismos, en los 'ismos', entonces, ¿por qué no competir?", finalizó.