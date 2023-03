Juicio por la verdad: cómo es el proceso que pidió Jey Mammon

El conductor televisivo Jey Mammon quedó en el centro del escarnio público cuando Lucas Benvenuto lo acusó de hacerlo seducido y abusado cuando él tenía 14 años y el mediático 32.

Ahora, Jey, luego de las disculpas públicas, decir que fue una relación consentida con el chico (de 16 años) y la contratación del abogado Fernando Burlando, ha pedido que se haga un Juicio por la Verdad, mecanismo para conocer los hechos más allá de las versiones de los distintos protagonistas.

Cristian Vaira Leyton, abogado penalista mendocino, fue entrevistado en el programa El Interactivo por Ciudadano.News y explicó de qué se trata esta figura.

“Los Juicios por la Verdad son los que se llevaron adelante en Argentina a partir de 1998 como consecuencia del pedido de organizaciones de defensa de Derechos Humanos. En aquel momento, como era imposible perseguir penalmente a los responsables de la última dictadura militar como consecuencia de las llamadas ‘leyes del perdón’, se llevaron adelante estos juicios para saber la verdad más allá de las acciones penales contra tal o cual persona”.

“Respecto al presente, existe un precedente en Buenos Aires del 2022, en donde se llevó adelante un juicio por la verdad en casos de abuso sexual agravado, donde la víctima era un menor de edad”, detalló el letrado. En ese sentido, dijo que se trata del único precedente de juicio por la verdad que no es por delitos de lesa humanidad.

Pero, explicó Vaira Leyton, este tipo de juicio “no está escrito ni previsto en nuestra legislación, sólo existe la jurisprudencia que cité”. Y agregó: “Hay que saber que no vamos a llegar a una condena penal porque estos juicios por la verdad son para que la víctima tenga acceso a la justicia. Se puede investigar su caso y dar de alguna forma esa reparación que necesita la víctima, que es justamente poder saber qué fue lo que pasó, pero no hay condena penal porque en el caso puntual de Jey Mammon está prescripto”.

Benvenuto, explicó el abogado, cuando hizo la denuncia ya estaba prescripta, mientras que “ahora sale la posibilidad del juicio a la verdad que lo único que trae a la víctima es que pueda tener una investigación y saber si pasó o no lo que está denunciando, pero la causa penal criminal prescribió”.

No obstante, indicó Vaira Leyton, si se llegara a hacer un juicio de la verdad y se establece la “culpabilidad” del conductor, la víctima puede accionar de manera civil pidiendo una reparación económica.