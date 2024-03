Villarruel redobló su alianza con Milei: "Espalda con espalda a pesar de intentos por dividirnos"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, salió al cruce de los comentarios que señalaban un fuerte distanciamiento entre ella y el mandatario libertario. Habló de un “compromiso inclaudicable” con el Ejecutivo Nacional y con la gobernabilidad del país. Sus palabras fueron a través de un video en su cuenta oficial en la Red X, poco después de levantarse la sesión que rechazó el DNU en la Cámara de Senadores.

La catarata de críticas y suposiciones de enfrentamiento entre Villarruel y Javier Milei escaló cuando la segunda al mando del ejecutivo convocó a una sesión en el Senado, para tratar las medidas propuestas e implementadas por el oficialismo. Tras el resultado negativo, esto dijo la presidenta de la cámara alta desde su despacho:

“Desde el momento que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Hemos trabajado espalda con espalda a pesar de intentos por dividirnos”, expresó en el video.

También, apuntó que el Senado “es la casa de las provincias y un poder independiente de la República Argentina”.

Otro punto que mencionó para alejarse de cualquier tipo de comparación con el caso de Cristina Kirchner y sus diferencias con Alberto Fernández en la anterior administración fue:

“Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar”, sostuvo la vicejefa de Estado.

“No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad, todo por Argentina”, culminó, en su mensaje grabado, la funcionaria libertaria.