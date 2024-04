Un grupo de personalidades busca el juicio político contra Milei

Las decisiones que había advertido Javier Milei en su campaña política han seguido firmes, en la mayoría de los casos, durante estos primeros más de cuatro meses de gobierno. Pero muchos piensan que esta forma de dirigir los destinos del país, a través de decretos, pasa por encima de la Constitución Nacional.

De hecho, cierto sector del Poder Judicial considera que algunos decretos, como el 7023, pasa por encima de la división de poderes con el fin de sumar poder público. Y esto, según la Carta Magna, es un delito de traición a la Patria.

Claudio Lozano es economista, y actual presidente nacional de Unidad Popular, además de Coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.

En diálogo con Sin Verso, por Ciudadano News 91.7, el entrevistado afirmó que este escrito es "la continuidad de un conjunto de definiciones que hemos ido tomando a partir de las políticas que este gobierno ha implementado: el intento de poner un intento de reforma constitucional por decreto. Así lo dice en el decreto 7023".

"Por eso presentamos un amparo apenas comenzó este gobierno, y hoy está por resolverse por parte de la Corte".

Volviendo a los primeros días de diciembre, Lozano comenta que "en ese momento hicimos una denuncia penal que está parada, y no avanzó. Allí marcábamos que Milei avanza en la búsqueda de la suma de poder público, y lo que se ha ido acumulando en este proceso de políticas es la demolición de los ingresos de la población. Hay componentes de saqueo sobre nuestros recursos, y una perspectiva muy compleja de disoluciones nacionales, una instigación a la población a cometer delitos financieros.

No es otra cosa que una estrategia que afecta permanentemente a la división de poderes, con apología del crimen, abandono de personas e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

El referente de Unidad Popular sostiene que el presidente pone como verdaderos héroes "a quienes fugan divisas de la Argentina. Es la apología de no pagar impuestos, que es algo que viola lo que dictamina el régimen penal tributario, y es motivo más que suficiente para iniciar un juicio político. Por eso, con personalidades importantes entendimos que era necesario poner a disposición de la sociedad y del Parlamento Nacional un instrumento contemplado en nuestra Constitución, para evaluar la conducta del presidente de la Nación, en el marco de lo que creemos que es urgente para frenar este tipo de políticas dañinas para el conjunto de la sociedad argentina".

Entre las personalidades que acompañan la medida impulsada por Lozano aparecen Adolfo Pérez Esquivel, Carlos Rozanski y Eduardo Barcesat, Atilio Morón, Alicia Castro, Dora Barrancos, y otros referentes de distintas disciplinas. "Para nosotros, esta serie de decretos debe ser rechazada por el parlamento, y declarado inconstitucional por la Corte, para frenar los efectos jurídicos que está teniendo", agrega el economista.

¿Similitud con la gestión Alberto Fernández?

Si se toma alguna publicación del año 2019, aparecerá algún artículo que habla de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el marco de la emergencia pública. Esto lo aprobó Alberto Fernández, e incluía 84 artículos que le daban facultades al gobierno para decidir asuntos claves que, normalmente, le pertenecían al Congreso.

El periodista Gabriel Landart, conductor de 'Sin Verso', preguntó a Claudio Lozano si no había cierto tipo de similitud entre esta gestión y aquella que le permitía a Fernández tomar decisiones. "No, no se parece en nada", contestó categórico el entrevistado.

"Más allá de que yo tuve una posición contraria a esa ley en ese momento, y teniendo funciones en el gobierno (yo era director del Banco Nación), me manifesté en contra de un planteo de esa naturaleza, porque creo que el gobierno comenzó allí un camino que marcó su final: no haber puesto en marcha lo que se necesitaba para tratar un proceso de endeudamiento y fuga, que en nuestro país estuvo presente en la etapa del macrismo", puntualizó Lozano.