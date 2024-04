"En la calle vamos a estar con sectores que antes no nos podíamos ni ver"

El exjefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, Juan Manuel Abal Medina, habló con Sin Verso de Ciudadano.News sobre rearmado del peronismo para las próximas elecciones en 2025.

En el marco de la Marcha Federal Universitaria, organizada por docentes y profesores en defensa de la educación pública, Abal Medida manifestó "hoy en la calle vamos a estar con sectores que probablemente hace dos años no nos podíamos ni ver en figuritas".

"Estaremos defendiendo a la educación pública, y es un buen momento para pensar las cosas que nos une, incluso más allá de las etiquetas personales", puntualizó.

Para Abal Medina, el rearmado del peronismo será de manera horizontal y no vertical como esperan los distintos analistas políticos. "Con horizontalidad y humildad, como siempre tiene que ser después de cada derrota. No hay una conducción única, y esa horizontalidad, no hay que preocuparse tanto porque no olvidemos que las próximas elecciones nacionales serán en los 24 distritos", argumentó.

¿Qué piensa sobre Martín Lousteau y su rol opositor en el Gobierno?

El exfuncionario del kirchnerismo opinó sobre el rol de Martín Lousteau como principal opositor de La Libertad Avanza (LLA) y del Gobierno de Javier Milei.

"Está haciendo una tarea muy buena. El lado del peronismo es ocupando por la CGT y no es la primera vez que ocurre. Eso es bueno y malo, porque hoy hasta las mismas encuestas de opinión te dicen hoy la imagen de la CGT ha mejorado enormemente ya que están atendiendo los reclamos concretos de los trabajadores", comentó.

"Lo relevante hoy son estas políticas y tener buenos resultados en las elecciones del año que viene, que impida que la opción de Javier Milei tenga mayoría para llevar adelante todas las leyes que no puede sacar porque no se las votan", cerró.