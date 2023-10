Republicanos Unidos defiende la postura de López Murphy y la alianza con Javier Milei

Tras el apoyo de Ricardo López Murphy a la candidatura de Javier Milei, el presidente de Republicanos Unidos de Mendoza Sergio Miranda explicó en Metaverso por Ciudadano.News la postura del partido que decidió bancar al líder libertario.

“López Murphy lo expresó a su modo, con la contundencia y honestidad que lo caracteriza, diciendo que iba a combatir a todos los que apoyaran a Massa. Hay una convicción en nosotros de que hay una vuelta de página y que se debe dar en nuestro país. Tenemos que superar el kirchnersimo, el populismo y apostar a otra senda. Por eso, la apuesta de López Murphy y todos los que nos identificamos con él en Republicanos Unidos a apoyar la candidatura de Javier Milei”, expresó.

-¿Cómo toman el apoyo de Patricia Bullrich a Javier Milei?

-Es lo más razonable, Patricia lo ha planteado con muchísima altura estando a lo que la circunstancia le exige, donde hay que priorizar otras cosas que van más allá de interés personal o una candidatura o disputa. Está en juego la república en el sentido de que si seguimos apostando a las recetas conocidas vamos a continuar en este espiral decadente.

-¿Cuánto puede influir en el votante que un partido político tomara una inclinación hacia un lado u otro?

-La influencia es cero y por suerte es así, porque estamos con una democracia muy joven de 40 años de historia democrática. En esto hemos ido creciendo, evolucionando en la ciudadanía y por suerte cada vez estas decisiones de las estructuras partidarias influencias menos al votante común. La militancia hoy no es una orden que se va por comité, sino que se hace de boca a boca, hablando con cada uno y diciendo tenés que votar a Milei. Por eso, a nosotros tampoco es el que más nos convence, pero entendemos que hoy hay que priorizar en la Argentina el cambio.

-Más allá de que todo esto es una estrategia, nada garantiza que pueda salir bien…

-Exacto, no hay especulación, hay convicción. La especulación sería ver la encuesta, quién está mejor y me inclino ahí, juego ahí, pongo mis fichas ahí. Acá no hay especulación, hay una convicción de que hay que apostar a la idea de cambio, no importa cómo resulte, ojalá sea ganadora y creemos que será así porque casi dos tercios del país se han pronunciado a favor del cambio.

-En Juntos por el Cambio hubo una fisura, ¿qué será del futuro de la coalición?

-Veo con esperanza que se va a consolidar después de todo este movimiento, después del 19, ya con el resultado de quién gobernará la Argentina en los próximos cuatro años. Veo que van a volver a acomodarse las cargas en un escenario distinto, obviamente cambia si gana uno u otro, y en eso la madurez a la que ha llegado la democracia argentina tiene que ver con que ya no gobierna un partido solo, sino coaliciones. Por ende, la coalición va a seguir estando y va a tener un papel preponderante el Pro seguramente en esa coalición.

-Dos escenarios, ¿qué pasa si gana Sergio Massa y qué pasa si gana Javier Milei?

-En uno hay un futuro que podemos anticiparlo porque estamos viendo más o menos algunas de las medidas de Massa: mucha intervención del Estado, mucho gasto público elevado, presión tributaria. Se acomodan algunas variables, pero lo estructural, de fondo no se toca. Entonces, tal vez conseguimos un poquito de oxígeno el primer tiempo, pero volvemos al poco tiempo a lo mismo que estamos ahora: inflación y presión impositiva alta y un escenario no muy distinto al que tenemos.

Por lo contrario, el gobierno de Milei va a ser disruptivo, en el que se van a cambiar muchas de las reglas de juego que nos han venido imponiendo en los últimos tiempos y vamos a tener escenarios muy desafiantes, pero que nos enfrentarán a una discusión que tenemos que dar en algún momento. No podemos sostener un Estado con un costo tan alto como el que tenemos, una política de subsidios tan ineficientes y la cantidad de privilegios que hay que recortarlos.