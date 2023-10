Crisis de liderazgo: las incógnitas y las internas a resolver en Juntos por el Cambio

Luego del pronunciamiento de Patricia Bullrich a favor de Javier Milei, el futuro de Juntos por el Cambio (JxC) pende de un hilom, ya que la coalición opositora está padeciendo una crisis de liderazgo. Es que el acuerdo de Mauricio Macri con el líder de La Libertad Avanza (LLA), cayó muy mal en amplios sectores de Juntos por el Cambio.

Con este marco, el politólogo, escritor y analista Hernán Brienza fue entrevistado por el programa Metaverso, de Ciudadano.News, quien analizó la interna de JxC y manifestó que “la crisis se dio producto de una mala estrategia. No solamente electoral, sino de dónde colocar a la alianza política dentro del marco de la nueva situación política”.

“Al no haber en la sociedad una urgencia de exterminar al otro, a un sujeto kirchnerista, que hoy no está en el centro de la escena: esa estrategia de optar por el candidato más duro, más irreflexivo, que fue Patricia Bullrich frente a Horacio Rodríguez Larreta y después la alianza de entre gallos y medianoches con Milei, hace que el liderazgo de Juntos por el Cambio se vea muy resentido”, declaró Brienza.

-¿Qué le pareció la alianza entre Patricia Bullrich y Javier Milei luego de una gran batalla electoral?

-Varias cosas. No estoy en contra de ninguna alianza en particular, cada quien tiene derecho a generar las alianzas que quiera, pero la forma en que fue hecha, inconsulta, de forma patotera, dejando fuera a los socios de Juntos por el Cambio, hace que la crisis se profundice. Lo que marca en la Argentina es un núcleo de dirigentes con un discurso muy blindado, un tanto violeto por momentos, en el cual más que la construcción de alternativas que incluyen a la mayoría de los argentinos están más preocupados por las rencillas personales. Por erradicar de la política a quien no piense como ellos, que es el caso tanto de Milei, Bullrich y Mauricio Macri.

-¿Por qué el radicalismo no fue neutral frente a esta posible alianza con Javier Milei?

-Porque Milei rompe la lógica de la democracia y de la república. El radicalismo es un partido que se ha caracterizado por tener formas más democráticas y más republicanas en la mayoría de su accionar público. Si encima los fuerzan a hacer una alianza con alguien, que vive diciendo que el mal de la Argentina empezó en 1916, cuando la gente empezó a votar a Hipólito Yrigoyen, ¿por qué el radicalismo debería hacer una alianza? Es lógica y racional la posición del radicalismo frente a un actor como Javier Milei.

-¿Cómo se lee esta toma de decisión los gobernadores del interior que busca hacerse cargo para hacerse cargo de una coalición nacional?

-Son diez gobernadores que no son peronistas y están vinculados al radicalismo y a los partidos provinciales. No sé si responden directamente a Mauricio Macri, sino lo contrario y supongo que van a tener una relación de tipo racional y administrativa con el próximo presidente de la nación. Lo que prometió Milei fue reformar, anular la coparticipación federal que favorecía a las provincias.

-Algo que los gobernadores siempre defienden…

-Por eso, cuando Milei plantea esta cuestión de reforma tributaria y de reparto en los ingresos de la Nación, los gobernadores automáticamente se alienan con Massa, por un lado, y con el radicalismo por el otro.

-Con todo este contexto y esta alianza que se gestó, ¿a Javier Milei se le mejoran las probabilidades de llegar a la presidencia?

-No, pero tampoco creo que Massa tiene ganada la elección. Esto tampoco hace que Massa sea automáticamente presidente, sí desnuda algunas cosas, por ejemplo, lo que hace es degradar la figura de Milei. El referente de La Libertad Avanza ya no es un hombre que viene a sacar la casta, sino que es parte de la mitad de la casta, un hombre que por un voto y por llegar a presidente se alía con aquellos que hasta había dicho hace unos días que eran lo peor de la sociedad.

-¿Cómo hizo Sergio Massa para revertir la campaña?

-Hubo una centralización del peronismo en la figura de Massa y un corrimiento de otros sectores que podrían estar vinculados al kirchnerismo, que hizo que esa campaña sea más efectiva. A eso, se le suma un movimiento de aparatos provinciales y municipales, que siempre están presentes en una elección y que habrían estado un poco dormidas en las PASO: ahí encontramos un poco la razón de por qué cambió la elección.

-¿En caso de perder el kirchnerismo, cuál será el futuro y cuál sería su próximo líder?

-Yo no entiendo a qué llaman kirchnerismo, porque a Sergio Massa no lo visualizo como un hombre del kirchnerismo. El peronismo es algo más amplio que ese movimiento y ellos han perdido centralidad incluso dentro del partido. Incluso dentro del peronismo, después los procesos políticos hacen que se reacomoden las piezas dentro del propio partido, pero me da la impresión de que el kirchnerismo no pierde ni gana esta elección. Sí es interesante la pregunta respecto de qué debiera hacer el kirchnerismo al interior del peronismo tanto si gana o si pierde Sergio Massa las elecciones. Porque si gana Sergio, el kirchnerismo también tiene que replantear su estrategia de existencia, no solamente si pierde.