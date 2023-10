Luis Barrionuevo le retiró su apoyo a Milei por el acuerdo con Patricia Bullrich y Mauricio Macri

El veterano dirigente gastronómico Luis Barrionuevo le retiró a Javier Milei el respaldo que le había dado apenas después de su triunfo en la PASO. La decisión se produce luego de que el líder de La Libertad Avanza (LLA) rubricara un acuerdo político con Mauricio Macri y Patricia Bullrich de cara a la segunda vuelta electoral contra Sergio Massa.

En el espacio libertario aseguraron que no tenían noción del malestar del sindicalista, de quien un grupo de la fuerza de derecha desconfiaba, pero en quien varios se apoyaron para fiscalizar en las elecciones generales y luego se decepcionaron.

Desde la Uthgra confirmaron que Barrionuevo se alejará del espacio, y luego Barrionuevo difundió un comunicado con los motivos. Principalmente, se debió al pacto de palabra recién concretado con el PRO, del que -aseguraron- no estaban al tanto.

“Con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich”, dijo Barrionuevo.

“Quiero que quede algo muy claro: en la vida, la dignidad no se vende ni se negocia. Y, aunque se proclame lo contrario, no todo es lo mismo. Patricia Bullrich no sólo ensucia la esencia de la propuesta inicial, sino que desvirtúa y contradice frontalmente los pilares que me motivaron a respaldar a Milei. No voy a compartir un mismo esfuerzo político con alguien que es la encarnación del castigo al pueblo trabajador, como lo demostró en sus reiterados pasos por el poder. Por estas razones, y pese a todo lo que prometía ser un nuevo futuro para la Argentina, tomo la firme decisión de desvincularme de esta nueva alianza”, explicó Barrionuevo en su mensaje.

En una primera reacción, los libertarios se mostraron sorprendidos, pero también molestos con la decisión. Su acompañamiento a LLA había provocado fuerte desconfianza entre algunos de los dirigentes más cercanos a Milei, que durante toda la campaña habían insistido en que no había ningún pacto político con Barrionuevo sino un respaldo unilateral de su parte.

Con información de Infobae