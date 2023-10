Por qué los radicales optaron por la neutralidad y el PRO bancó a Milei

El bullrichismo mendocino defendió la decisión de la titular del PRO, Patricia Bullrich, en "perdonar" a Javier Milei y consensuar un espacio para competir con Sergio Massa en el ballotaje de noviembre. En Metaverso, programa de Ciudadano.News, la diputada provincial electa del PRO, Sol Salinas, habló sobre por qué el partido defiende la posición y apuntó el motivo por el cual el radicalismo optó por la neutralidad en la contienda electoral.

“Nosotros competimos contra Javier Milei y Sergio Massa y no nos alcanzó para pasar a segunda vuelta y gobernar. Entendiendo esa realidad, la propuesta de cambio la representa Javier Milei y ante ello nosotros nunca vamos a mostrar neutralidad. Massa no es una opción como no lo es tampoco ni para los mendocinos ni para los argentinos”, expresó.

Al mismo tiempo, Salina sostuvo que “en Mendoza sacamos el 24% de votos y Javier Milei el 47%, por lo tanto, para los mendocinos tampoco Sergio Massa es una opción para gobernar este país y con esos dos conceptos muy claros es que tomamos una decisión”. “No somos simples ciudadanos, somos políticos y marcar postura y decirlo públicamente es también el rol que tenemos a la hora de pararnos ante la representación”, afirmó.

Tras la decisión de los gobernadores de la UCR de ser "neutrales", al menos institucionalmente, en el proceso electoral, la legisladora electa dijo que “la decisión responde a que ellos tienen un rol institucional y una responsabilidad institucional, donde la gente de las provincias los votaron para tener un rol de gobernadores y solucionar problemas concretos de las provincias”.

“Puedo llegar a interpretarlo como una responsabilidad institucional, no la comparto, también se lo dije al gobernador electo de Mendoza (Alfredo Cornejo) porque los mendocinos fueron muy claros. Patricia Bullrich sacó el 24% y Javier Milei el 42%, ante todo lo que me animaría es a defender la voluntad popular de los mendocinos, que es un cambio”, cerró.