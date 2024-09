Por primera vez en la historia el Congreso rechazó un DNU del Poder Ejecutivo

El rechazo del Senado al decreto que dotaba de fondos al sistema de inteligencia significa un nuevo traspié para el Gobierno de Javier Milei, esta vez en una circunstancia inédita y que marca las dificultades que esperan al Ejecutivo en el marco de los cruces y críticas permanentes con el Legislativo, en una tensión que parece no encontrar cauces de diálogo.

Sobre esta inusual decisión, Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano.News) entrevistó a Diego Armesto, abogado constitucionalista, quien expresó: "Del tema de la SIDE mucho no sé, pero hablé con Miguel Ángel Toma (exdirector de la SIDE), y me dijo que los 100 millones no sirven para nada, que es un vuelto, y alguien que sabe, que manejó los Servicios de Inteligencia durante muchos años, entonces el problema lo tiene el Poder Ejecutivo, que tiene gente que no tiene la capacidad suficiente para poder hacer un plan de seguridad que contenga los servicios de inteligencia, no para espiar a los argentinos y enemigos que te molestan un poquito sino para hacer lo que tienen que hacer los servicios de la inteligencia de la democracia; no de los que le gustan a algunos como sucedió en alguna época en Argentina, que son los sótanos de la democracia, que es donde le gusta laburar a muchos".

Diego Armesto

Sobre el tipo de control institucional se puede tener sobre esto, precisó: "Hay dos cuestiones importantes en lo de ayer; primero, es histórico y es la primera vez que el Congreso de la nación rechaza un DNU: desde 1994 treinta años pasaron, donde el Congreso usa una facultad constitucional y aplica el rechazo del DNU declarándolo nulo, insanable, de nulidad absoluta", y la otra cuestión que marcó es "el manejo de los fondos; siempre se manejaron así y es una práctica común en este país y encima quieren la semana que viene a llevar a cabo una sesión secreta. Entren a YouTube y encontrarán que con la jefa del FBI, la jefa de la CIA que asumió hace poco, son públicas las sesiones, ¿qué tienen que esconder?".

Entonces, para el control, "El único manejo que tenés es la Comisión Bicameral, el Ejecutivo le tiene que rendir cuenta de los manejos que hace del tema inteligencia", precisó, a la vez que consideró: "el error en este decreto es que fue un decreto de necesidad y urgencia asignando partidas sin encontrar un fundamento; pero ya sabemos que hay en la triple frontera, los movimientos que hay acá, allá; lo sabemos todos desde hace años, ¿es nuevo lo que me están diciendo? no es nuevo, pasa que siempre se desvirtuaron los servicios de inteligencia, funcionaron para espiar empresarios, espiar al político opositor y después tener una carpetita para apretar de vez en cuando".

Y en la definición más tajante, subrayó Armesto: "Es una cáscara lo que se pretendió aprobar, porque el fondo debe ser realmente multimillonario para la manutención del servicio", y detalló: "Los servicios de inteligencia tienen que estar al servicio de investigar, en investigaciones donde pueda prevenir la comisión de algún delito o alguna cuestión que afecte al Estado".

A la hora de encontrar una solución al problema de la inteligencia, entonces, el constitucionalista señaló: "Primero, que modifiquen la ley, que hagan una ley para la democracia, que modernicen los servicios de inteligencia y que dejen de ser una herramienta de apriete. Vieron que filtran audios, ¿de dónde salen? La única manera que queda es que la Comisión Bicameral cumpla su función, que el Congreso modernice y democratice los servicios de inteligencia y que de alguna vez por todas terminemos con esto del secretismo".