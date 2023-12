Finalmente, Eduardo Eurnekian se quedó con la producción de los nuevos DNI presentados por el gobierno saliente. Desde la Administración que tomará el control del país desde el 10 de diciembre habían criticado que se realizara una licitación tan importante justo sobre el final del mandato.

La puesta en marcha de la nueva documentación ocurrió el 1 de diciembre, a nueve días del cambio de gobierno. La licitación 78-0001LPU23 del Registro Nacional de las Personas, (Renaper) para la “Modernización tecnológica para la línea de producción documental” estaba en período de preadjudicación desde septiembre.

Durante la campaña, Eurnekian fue crítico del economista, por lo que Milei respondió pidiendo la nulidad de la contratación. “Le estamos parando eso a Eurnekian”, aseguraba el ahora presidente electo. Por ese motivo, el empresario lo comparó con un dictador, a lo que el presidente electo respondió: “quizá no le gustó que le paráramos eso, pero yo estoy para Gobernar a los 47 millones de argentinos, no me importa a quién beneficia o perjudica en el medio”.

Sin embargo, parece que la situación es ahora más calma. No se descarta que algunos ex empleados de Aeropuertos Argentina 2000 hayan mediado y ayudado a que Eurnekian mantenga finalmente la concesión de los DNI. Tanto Guillermo Francos como Nicolás Posse trabajaron en para el empresario. Desde el futuro Gobierno expresan que por “cuestiones técnicas” deben dejar todo como está y no echar para atrás la licitación.

Corporación América, por intermedio de Unitec Blue SA, estará a cargo de la impresión de los DNI por lo que recibirá 45 millones de dólares en un contrato por 420 días. Esto representa la creación de 7,2 millones de tarjetas del DNI y hacen falta 34 máquinas para la producción.

Sin embargo, el ex candidato a vicepresidente, Florencio Randazzo, criticó el acuerdo y lo consideró un “disparate”. “Me parece un disparate que a pocos días de terminar el Gobierno vayan a adjudicar una licitación de estas características”, expresó.

“El DNI y el pasaporte funcionan muy bien, entonces me parece que el Gobierno tiene que tener sentido de responsabilidad y sentido común para fijar prioridades ¿Qué necesidad hay hoy de cambiar el documento o el pasaporte?”, concluyó.