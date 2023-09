¿Sí o no a la dolarización? Milei se contradice con sus principales asesores

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, ratificó este miércoles su intención de avanzar en un plan de dolarización en la economía argentina y sostuvo que cuenta con los recursos necesarios para hacerlo. A su vez, precisó que el tipo de cambio al que se realizaría sería al "de mercado": en vez de tomar como referencia el dólar blue hoy, lo hará con el Contado con Liquidación, de $730.

"La dolarización se va a hacer a precio de mercado; hoy sería a 730 pesos", dijo Milei, a pesar de que en su equipo varios economistas plantean que no será inmediato en caso de que se avance en esa línea (si llega a la Casa Rosada) y que el Fondo Monetario Internacional también expresó sus reparos.

En el marco del 9° Latam Economic Forum que se desarrolló en un hotel céntrico de la Ciudad de Buenos Aires, el candidato de LLA comenzó su charla advirtiendo que decidió focalizar su presentación en explicar su propuesta de dolarización porque parte de su trabajo "es lidiar con los que miente en manera directa o deformando lo que uno dice, o intentan formar opinión con datos falsos", detalló Ámbito.

¿Milei no dolariza?

El líder libertario insistió en su discurso contra el Banco Central y contra los dirigentes políticos: "Ni siquiera llegan a ser seres humanos normales", lanzó. En esta línea, Milei tuvo un párrafo especial para los economistas de Juntos por el Cambio que critican su iniciativa y sostienen que es inviable: "Yo no tengo la culpa de que no sepan hacer las cuentas".

"Decir que muchos países tienen BCRA y usar eso como argumento, hasta a un chico le debiera dar vergüenza. Si fuera ese el argumento, en 1813 esos mismos hubieran votado en favor de la esclavitud", enfatizó.

Milei insistió en que su explicación de cómo se realizará la dolarización tiene como objetivo desenmascarar a los "farsantes mentirosos".

"Una de las estupideces más grandes que escuché es que dolarizar conduce a una hiperinflación. Escuché muchas estupideces, pero esta entra en el plano de las inimaginables. Justamente nosotros proponemos esto para evitar la hiperinflación. Yo no tengo la culpa de que sean tan brutos que no sepan nada", resaltó. Sobre la instrumentación se pronunció a favor de un esquema similar al de El Salvador, donde se propuso que la gente libremente cambie su moneda por dólares y que cuando se llega a los dos tercios se convalida legalmente. "Por eso la velocidad tendrá que ver con la velocidad con la que la gente cambie sus pesos por dólares", indicó.

En ese marco advirtió: "Si llegamos a dolarizar antes de las elecciones de medio término, vamos a tener unas mayorías arrolladoras que nos permitirán llevar a la Argentina a ser potencia en los próximos 35 años".

Qué dice el equipo de Milei sobre la dolarización

Un día antes, uno de los referentes de Milei, el economista Darío Epstein, había señalado que la dolarización "tiene sus defectos". "Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal, porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares y no tengo crédito y tengo déficit, no cierra", expresó.

También la economista y candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Diana Mondino, se sumó a las opiniones en favor de ser más gradualista y sostuvo que "para liberar el cepo y el dólar primero hay que solucionar el tema de las Leliqs, porque si la gente saca los pesos hay una explosión inflacionaria enorme, independientemente de lo que pase con el dólar que obviamente acompañaría".

"Cuando empezamos con este esquema con Javier (Milei) había una deuda de US$ 9.200 millones y hoy las Leliqs suman US$ 35.000 millones, por importaciones pueden ser US$ 35.000, 36.000 o 38.000 millones de dólares porque nadie sabe cuánto es, tampoco nadie sabe cuánto se debe por SIRAs, y el BCRA tiene US$ 12.000 millones en depósitos que son de todos nosotros. Unos USD 90.000 millones si sumamos todo", dijo.

De esta forma, otra de las candidatas que acompaña a Javier Milei reconoce que los cambios propuestos por el libertario no podrán hacerse de forma tan inminente como señaló al principio de la campaña.

Esto mismo había dicho Juan Nápoli, candidato a senador nacional por LLA. En declaraciones a El Observador Radio, Nápoli declaró que la dolarización "no está para nada en discusión y es cuestión de tiempo" pero consideró que hace falta "un gran acuerdo político" además de reservas, como había dicho Epstein.

"Claramente, necesitas para hacer una dolarización, un gran acuerdo político y reservas de libre disponibilidad y hoy no tendrías ninguna de las dos cosas. Los dólares no sería un problema mayor porque se pueden conseguir", consignó.

¿Eliminar el Banco Central?

Nápoli también se refirió a otra promesa de Milei: la eliminación del Banco Central (BCRA). "No se va a eliminar el Banco Central. Lo que yo entiendo con eliminar es la función de política monetaria, yo lo veo como un regulador, que no significa que lo quiera eliminar", dijo.

En esta línea, también aseguró que no ve a Milei "tirando bombas y eliminando Ministerios" como el candidato tantas veces prometió y hasta actuó en sus redes sociales.

El economista aclaró que de lo que está seguro es de que el Banco Central "no va a ser es un aguantadero de ñoquis".