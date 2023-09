Uno de los asesores principales del candidato presidencial Javier Milei, Darío Epstein, expresó en un encuentro sobre ‘Democracia y Desarrollo’: "No vamos a dolarizar si no hay dólares". Al mismo tiempo, el especialista en mercados financieros apuntó contra el Banco Central y la "máquina de imprimir billetes" por la pérdida del valor del peso.

"Javier Milei tiene una propuesta muy concreta, tan concreta, que no vamos a dolarizar si no hay dólares", comentó Epstein. Luego, consideró que "la política es la responsable" de la crisis y aseguró que La Libertad Avanza tiene un plan que "puede tardar dos años" en convertir los planes sociales en trabajo. "Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal", concluyó.

A continuación, sacó $ 700 y sostuvo que son "papel pintado que nadie quiere". Epstein aseguró que, en caso de ganar Milei, permitirá que a los trabajadores puedan "preservar el valor" de sus sueldos.

"Estamos trabajando en un proceso donde lo más importante para dolarizar, que tiene sus defectos también eh, no solo virtudes; lo más importante es que no puede haber déficit fiscal porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares y no tengo crédito y tengo déficit, no cierra", remarcó.

Respecto al tiempo que llevará que las propuestas surtan efecto, Epstein explicó que "el paso uno, fundamental, es que el gasto público no puede ser superior al ingreso", y volvió a considerar que hay que "ir al déficit cero".

Javier Milei

"Cualquiera que sea electo presidente y asuma el 10 de diciembre, va a tener que trabajar muy fuerte en reducir el gasto", consideró y luego interpretó que "probablemente esa reducción del gasto sea recesiva porque acá no hay milagros".

"Si no cerramos la brecha de gastar por encima de lo que recaudamos, ningún plan, ni la dolarización, ni un Banco Central independiente, lo que quieran, puede funcionar, porque esto no da para más", sintetizó.

Respectó a la ayuda del estado, consideró que "no tiene sentido cortar los planes sociales si no les damos una opción, es criminal, y sí creemos que no es culpa de la gente, hacemos responsable a la política. Yo fui funcionario de Menem en el 92 y somos todos responsables".

"Hay cosas urgentes para tocar, todo el sistema de multas hay que darlo de baja, no sirve ese castigo a las empresas, tampoco el proceso de juicios eternos laborales. Ningún empleador quiere tomar gente porque no quiere contratar una carta documento con patas, no sirve eso", agregó.

"Tenemos, para adelante, que armar un nuevo sistema. El sistema UOCRA nos gusta, sobre todo donde hay un sistema con trabajadores temporarios que puedan ir aportando a un seguro y cuando se quedan temporalmente sin empleo van cobrando, como lo hace la UOCRA", concluyó.