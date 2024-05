Renunció el segundo de Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia

El segundo de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia de la Nación, que ocupaba el cargo de jefe de Gabinete de la cartera y además es amigo personal del ministro, dio a conocer una carta en la que, argumentando "circunstancias personales", renunció a su cargo.

Diego Guerendiain presentó la misiva el viernes, aunque se conoció recién hoy con la presentación formal de la renuncia, en ausencia del ministro, quien se encontraba participando de la 33ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas (CCPCJ) que se desarrolla en Viena, Austria.

La carta resalta la profunda amistad que los une desde hace 30 años, y reza: "Por la presente, me dirijo a usted para presentar formalmente mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, con efecto a partir del 13 de mayo del corriente, debido a circunstancias personales. Ha sido un honor servir en este cargo y contribuir a su lado en la gestión del Ministerio de Justicia durante este tiempo de intensa e incansable actividad".

También dejó elogios al ministro, señalando: "No fue solo la amistad de más de 30 años que nos une, y que sin duda continuará, lo que me llevó a aceptar la propuesta para que lo acompañe desde un lugar tan cercano, sino la firme convicción en los objetivos, la transparencia y la responsabilidad con la que entendemos que debe encararse la función pública en esta área que tanta pasión nos genera. Aprecio profundamente la oportunidad de trabajar con un equipo tan talentoso y dedicado, así como la confianza que se me otorgó para desempeñar tan alta función en el Ministerio".

"Quiero expresarle a Ud. mi enorme gratitud al igual que a todo el equipo por el apoyo y la colaboración en la gestión realizada. Quedo a disposición para colaborar en cualquier aspecto relacionado con la noble y honorable tarea que se ha propuesto y así contribuir al cumplimiento de sus objetivos", añadió el letrado, para concluir firmando "con el aprecio de siempre".