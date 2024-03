Para Pirovano "no es un delito no pagar impuestos"

Tras el llamado a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires por parte de José Luis Espert, el legislador nacional terminó con una denuncia por "incitación a cometer delitos".

En este marco, el programa Sin Verso de Ciudadano.News entrevistó a Pablo Pirovano, socio en PASBBA Abogados, tesorero del Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia) y árbitro del Centro Empresarial.

"Con respecto a la denuncia penal, hay claramente, sí una incitación al no pago del impuesto. Una opinión política respecto del partido de la Libertad Avanza acerca de la falta de reducción de gastos por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y como contrapartida de eso, el aumento de impuestos que entiende esa fracción política que es incorrecto", declaró.

A su vez, el abogado agregó: "Pero no hay a mi criterio una invitación a cometer un delito porque no es un delito no pagar impuestos. Un delito es evadir un impuesto por ejemplo, falsear una declaración jurada de Ganancias, IVA, Ingresos Bruto".

"Pero no pagar el Impuesto Inmobiliario no es un delito, es no pagar una cuenta, y voy a tener una acción judicial", expresó Pirovano.

Por eso, explicó las consecuencia en caso de no pagar. "Me van a embargar, voy a pagar más por el interés si no pago. Pero no es delito no pagar un Impuesto Inmobiliario y la Patente", cerró.