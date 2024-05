Siguen los cuestionamientos hacia la postulación de Lijo a la Corte

Los cuestionamientos a la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, que pretende al juez Ariel Lijo como nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siguen sumándose, tanto desde ámbitos jurídicos, como académicos y políticos.

En este caso, el Abogado e histórico dirigente de la Unión Cívica Radical, Fernando Armagnague, analizó la designación y explicó porqué propuso, además, el juicio político a Javier Milei. En diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de ciudadano.news), sostuvo:

“Si tuviéramos que hacerlo en una concepción vulgar, podría decir que en la Corte Suprema de Justicia de Nación se está introduciendo un hurón dentro de un gallinero, porque el fundamento que ha dado el presidente para su eventual designación ha sido que Lijo conoce los entretelones de la Corte. No es un fundamento. Él señala que conoce todos los vericuetos de la justicia".

Además, descargó severas críticas sobre el primer mandatario, calificando a su gobierno como “un populismo de derecha, que no solo está acá, sino que está en Estados Unidos, es España, Hungría, en todos los países en donde el presidente tiene una comunicación directa con el pueblo, y esto se lo denomina en Ciencia Política populismo de derecha".

Volviendo al polémico magistrado, agregó: "quién es Lijo: el doctor Lijo actualmente pertenece a los juzgados federales de ciudad de Buenos aires. Fue designado por Rosatti cuando era ministro del interior de Néstor Kirchner, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo designa Rosatti como juez general y ahora, porque actualmente en la Corte a Maqueda no le van a aceptar la prórroga de los 75 años, van a quedar dos vacantes, una de ellas es Lijo. Entonces con Lijo más otro miembro, García Mansilla, que también lo va a proponer Milei, se completarían los 5 miembros que va a tener la Corte".

“Lijo, no lo digo yo, lo dijo Laje en un programa, que es adicto al juego, es adicto a la carreras de caballos", prosiguió, "y eso en un juez es una causal de juicio político, porque es desorden de conducta. La fortuna, el honor de los argentinos está a merced de ese señor que puede perder una carrera y puede cobrar coimas.

Pero más allá de esto se va a consagrar una absoluta impunidad para la expresidente de la nación y exvice; en qué sentido, porque con Lorenzetti, con Lijo y con García Mansilla se tendría la mayoría en la Corte Suprema de Justicia, y de esa manera cuando la causa de la señora expresidente llegue a la Corte va a tener su recompensa".

Armagnague recordó que la Constitución de 1994 estableció al presidente un límite muy grande, "que para nombrar un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se requieren dos tercios de los miembros de los senadores presentes en una sesión convocada al efecto, la sesión tiene que ser extraordinaria nada más que para ese motivo de la designación del juez. ¿Y quién tiene los dos tercios de los miembros presentes? ¿Quién tiene la mayor cantidad de senadores en la actualidad?

El kirchnerismo tiene mayoría en el Senado, más los del PRO, ahí se completan los dos tercios. Esta es la casta famosa que hablaba Milei, y que tanto se solazó en decir que él no iba a negociar con la casta, y le está consagrando a Lijo la absoluta impunidad a la señora expresidente de la Nación en una clara demostración de que acá los reyes magos son los padres".

Juicio político

Pero además de impugnar a Lijo, Armagnague, como se dijo, propone el juicio político a Milei: “Yo he impulsado el juicio político al señor presidente", remarcó, "sé de su legitimidad de origen, sé que obtuvo la cantidad de votos, le deseo la mejor de las suertes, pero que no venga a meter el dedo en la boca, a decir que él es casto, puro y llano, no es así".

"Es un hombre que tiene sus problemas y sus cosas, no estoy en condiciones de hablar, pero es como decía Hamilton en un libro famoso de los Estados Unidos, si los hombres fueran ángeles no habría necesidad de controles, por eso creemos que hay que controlar a este señor que se cree un ángel y no sé si es tan ángel”, concluyó.

Producción periodística Daniel Gallardo

Ver nota completa: