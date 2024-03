Kicillof contra Milei: "Es gravísimo y nunca ocurrió que un Presidente llame a incumplir la ley”

En conferencia de prensa, el gobernador de Buenos Aires se refirió al llamado a la "rebelión fiscal" por parte del diputado nacional José Luis Espert (LLA) que el presidente de la Nación, Javier Milei, avaló.

Axel Kicillof increpó a Javier Milei, luego de que llamara a “no pagar los impuestos de la provincia”, acusándolo de “gobernar por impulsos” y de “mentirle a la gente”.

“Hay que ponerle freno urgentemente al desquicio con el que se toman las decisiones. No se puede gobernar por impulsos”, sostuvo el gobernador bonaerense.

Respecto a los impuestos de la Provincia, explicó que con ellos “se pagan los salarios de la policía, de los docentes, de los jubilados, reparamos más de 8.000 escuelas, proveemos a las fuerzas con más de 50.000 patrulleros y damos de comer a los chicos”.

“La provincia de Buenos Aires está trabajando en un programa económico para proteger a los bonaerenses de la inflación; es un alivio no solo a sus beneficiarios directos, sino también para los comerciantes que ven caer sus ventas, porque hay una recesión criminal”, afirmó Kicillof.

Foto Noticias Argentinas

"La provincia que menos gasta de Argentina"

A las acusaciones de “despilfarros” que hace Buenos Aires, Kicillof desmintió los dichos del presidente de la Nación. “Somos la provincia que menos gasta en Argentina. Tenemos el Estado más pequeño y más austero y los que menos recursos tienen por habitante”, detalló el funcionario.

“No salgo de mi sorpresa y de mi horror, lo quiero dejar establecido: es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente llame a incumplir la ley. No soy abogado, no sé dentro de qué figura se encuadra, pero lo que sí queda claro que, el que juró respetar la Constitución nacional no lo está haciendo”, sentenció Kicillof.

El gobernador también se refirió a los cierres de organismos estatales como la agencia Télam, el INADI y el INCAA y al enfrentamiento con la cantante Lali Espósito. Kicillof remarcó que “cada una de estas locuras está dirigida a una persona, en este caso está dirigido a mí y va rotando según el enojo del día”.

“Ya le tocó al gobernador de Chubut (Ignacio Torres), al de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), a artistas y a diferentes figuras públicas, porque ya ni siquiera son dirigentes políticos”, advirtió.

Al finalizar la conferencia, el gobernador invitó al Presidente a que “salga del encierro, que recorra la provincia, que vea lo que sucede con este plan económico que está llevando adelante con un brutal ajuste que lo paga la gente”.

Adorni minimizó el llamado de Milei y Espert a la rebelión fiscal

El vocero presidencial, Manuel Adorni, apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y lo acusó de "desplifarro público".

"Estamos en una coyuntura muy compleja donde hay cosas que van a llevar más tiempo y readecuar el sistema tributario no es una tarea sencilla. No consideramos que haya una incitación a no pagar, fue simplemente un ‘tengamos bien en claro que la propiedad privada es un derecho que se debe respetar’", expresó el portavoz.

Denuncia contra José Luis Espert

El diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert , fue denunciado penalmente por su llamado a no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires. La incitación a cometer delitos tiene una pena de entre dos y seis años de cárcel.

“No hay que pagar los impuestos que ahora quiere (Axel) Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy producto rural”, sostuvo Espert en una entrevista días atrás.

La denuncia fue formulada por la abogada Valeria Carreras, quien le reprochó al diputado de LLA que “no trepida en empujar a los ciudadanos a cometer delito, sea vía la desobediencia, vía la evasión, vía algún tipo de delito fiscal”.

La denuncia apunta al delito contemplado en el artículo 209 del Código Penal, que impone penas de entre dos y seis años de prisión para “el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”.

Con información de NA