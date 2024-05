Ley Bases: Milei y el Congreso se disputan el poder

Javier Milei y los miembros del Congreso de la Nación se estarían disputando el poder luego de la maratónica sesión que demandó la reciente aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal que tanto buscaba institucionalizar el Presidente de Argentina pronto a cumplir sus primeros cinco meses en el Sillón de Rivadavia

Así lo reflexionó, Ignacio Zuleta, periodista y consultor político, al ser entrevistado en el programa Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 de http://ciudadano.news) afirmó: “Es natural que el oficialismo y la oposición presenten esta aprobación en el Congreso como si fuera una batalla de ganadores y perdedores.

En realidad lo que ha ocurrido es que el gobierno que había fracasado en los tres primeros meses en imponer el DNU que cayó en el Senado y está cuestionado en la justicia y la Ley Ómnibus que se cayó en febrero en Diputados, cambió de método, buscó un acuerdo con las fuerzas del Congreso y sacó la ley.

“La noticia de este episodio es un acuerdo en el cual coincide el oficialismo y la oposición que expresa el país que votó la primera vuelta electoral donde cuatro de los cinco candidatos coincidían en la agenda que era de Cambiemos y luego adopta Milei.

Por lo tanto, no hay ninguna pelea ni batalla. Lo que hay son diferencias de fondo en un punto, que es el pedido que hace el gobierno de darle al Ejecutivo facultades especiales y emergencias para que gobierne quien controle el Congreso y el Congreso le dijo que no

. Le redujo las facultades especiales a cuatro rubros y por un año, porque la política argentina ha reaccionado por larga experiencia de ceder facultades al Poder Ejecutivo. Algo que comenzó en los presupuestos de Menem pero se cristalizó en leyes votadas con De La Rúa para Cavallo que condujeron al fracaso porque sin control legislativo y del Congreso no hay forma de resolver los problemas. Entonces la pelea fue esa y ganó el Congreso, Milei oposición suave, oposición dura y en el Senado no creo que haya dificultades para que se vuelva a producir, no veo factores para que no ocurra", analizó en detalle.

Y añadió: “El acuerdo ya está, es evidente, si usted gobierna con los funcionarios de Cambiemos y los votos de Cambiemos que incluye al Pro y la UCR y a la Coalición Cívica tiene la mayoría y no hay ninguna pelea.

"Ahí lo importante fue la acción del radicalismo, del bloque de Pichetto, la del Pro que son proveedores de funcionarios al gobierno de Milei, ahí no hay ninguna contradicción, no veo que en el Senado vaya a cambiar eso, podrá haber una diferencia en cuanto a, como el gobierno es muy débil y así lo demostró esta vez en Diputados que le pasó por encima, le rechazó las leyes y el DNU y le impuso muchas condiciones"

"En el Senado también le pedirán algunas cosas más, porque ya lo ven débil y, ahí hay dos puntos que son bases, que es Impuesto a las Ganancias y donde las provincias que están en el club de los salarios altos se oponen. Por ejemplo, el Sur por camioneros, petroleros, etcétera, que entran todos en el pago de Ganancias y se van a oponer".

"Y también la ley de tabaco donde es un negocio y hay posiciones vinculadas a intereses comerciales pero eso no afectará, quizá alguna modificación en Ganancias, pero no creo, éste fue un episodio de acuerdos, no de conflictos. Entiendo que la oposición y el gobierno lo presenten como un conflicto porque hay una tradición retórica de que todo lo que uno hace tiene que presentarlo como el capítulo de una epopeya y acá no hay ninguna epopeya, acá hay un arreglo”.

Consultado sobre si la ley es aprobada en el Congreso, ¿Qué papel pasaría a tener Cristina Fernández?, enfatizó que, "no veo la relación entre la ley y Cristina Kirchner. Ella es la dirigente más importante del peronismo porque conduce el peronismo de la provincia de Buenos Aires que es la provincia más grande de la Argentina y por lo tanto, tiene el peronismo más importante".

"En este episodio el peronismo ha mantenido la unidad de ese liderazgo y ha puesto los 100 votos que el peronismo jugó para oponerse a todo lo que el gobierno le acercaba. Si uno se sale de dos o tres proyectos, del Régimen de Inversiones para la Actividad Minera (RI), de grandes inversiones donde algunos diputados de San Juan y Catamarca votaron el RI que en realidad es un proyecto de los gobernadores porque quieren que esas inversiones vayan a las provincias pero el peronismo se ha mostrado totalmente unido y salvo en el negocio del tabaco, es una discusión comercial que no tiene que ver con la política, expresó el analista..

Es un problema de las provincias productoras de tabaco contra provincias comercializadoras del mismo producto. El país del norte que produce tabaco que tiene el fondo del tabaco contra el AMBA que consume tabaco, consume mucho, es como un consumo que se planteó con Mendoza con el vino. En los ’80 la ley de envasado de origen, que Mendoza reclamó y logró que el vino se envasara y distribuyera desde Mendoza porque los grandes vendedores de vino común traían el vino a Buenos Aires, lo envasaban acá y lo vendían acá y las riquezas del valor agregado quedaba acá".

"Es el mismo conflicto, más allá de la picardía comercial de algunos que tienen la moneda pero ahí lo importante son los gobernadores de Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Jujuy y Salta, productores de tabaco".

“Lo que se votó fue una reforma laboral, no una reforma sindical, esto fue muy discutido en la cúpula del gobierno porque el gobierno no quiere pelearse con los gremios, es evidente, ha nombrado a un secretario de Trabajo que amigo de los sindicalistas y que acordaron con el sindicalismo hacer una reforma laboral es decir, medidas que faciliten la creación de empleo, no una reforma sindical, que no se metan con el convenio colectivo de trabajo, el tema del bloqueo de las fábricas es un delito, ahora, lo que se discutía según algunos más duros era meter el tema de bloqueos a empresas en la reforma laboral

"También es como poner el bloqueo a las escuelas en la ley de educación, los penalistas son los que pusieron el grito en el cielo, si quieren endurecer las penas vayan al Código Penal porque bloquear las fábricas es un delito, que la policía, los jueces, el gobierno no hagan nada es un licencia del estado".

Ese fue un argumento que se discutió en el nivel más alto del gobierno y fue una de las condiciones para que la ley saliera, porque si se metían con el sindicalismo y los derechos colectivos, obras sociales y cuota solidaria no había ley ahí porque eso no lo iba a aprobar ningún bloque peronista, porque no olviden que están sacando leyes con un filo muy finito y no iban a votar el bloqueo ni Pichetto, ni un sector de la UCR, ahí se corta un poco el tema, en no mezclar el derecho laboral, con la creación de empleo y con el código penal", dijo.

De los 11 puntos que contenía la ley original de bases sobre las facultades delegadas han quedado 4, la administrativa, económica, financiera y energética: "La pelea que ha tenido con el Congreso no es una pelea por el contenido de la reforma, el gobierno puede hacer todo lo que se propone si quiere, lo que no tiene es poder, lo que ha buscado es que el Congreso le de poder, si un gobierno no puede, en Argentina que es un país normal, con una legislación muy discutida y profunda, con códigos que tienen muchos años de existencia como el Código Penal que luego se reformó, si un gobierno no puede gobernar con esas formas se declara su debilidad y este gobierno es débil, es el tercer gobierno débil que nos toca"

"Macri con minoría en las dos cámaras, Alberto Fernández un delegado del peronismo del AMBA y Milei, un hombre que gana sin votos, sin funcionarios, sin equipos, sin programa y se agarra al mástil de Cambiemos y le nombra los funcionarios de Macri, con el programa de Macri y Sturzenegger y lo pone a Scioli y Guillermo Francos que venían del gobierno de Cristina y Alberto y arma una cosa pero con eso no tiene poder, tiene el cargo y tiene la lapicera sin tinta y para tener la lapicera tiene que acordar y comenzó sin acordar, ahora acordó".

"Es decir que pide facultades especiales y se las dividen en cuatro pero en realidad es todo un juego de debilidad de él, un gobierno que tenga un poco más de fuerza como debería tener cualquier gobierno de extracción democrática con equipo e ideas propias debe poder gobernar sin emergencias ni facultades especiales o sea, las facultades especiales se piden cuando no te da, cuando no tenés vitamina", cerró.