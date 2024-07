Oscar Olivero: "No hay falta de gas, a pesar del frío que hemos atravesado"

El Gobierno nacional puso en marcha las medidas para asegurar el suministro de gas a los usuarios prioritarios (residenciales, hospitales, escuelas, industrias) frente a "las temperaturas más bajas de los últimos 60 años".

Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Gas Natural Comprimido (GNC), habló con Sin Verso de Ciudadano.News sobre la falta de gas en mayo y explicó que "se debió a una ola de frío anticipada".

"En mayo sufrimos una falta de gas porque está previsto comprarlo en GNL para suplir la caída de presión natural de los gasoductos a partir de junio. Durante ese mes, están ingresando al país cada tres días un barco con GNL, es el contrato, y se está re gasificando en la planta de Escobar para tratar de liberar la caída de presión de los gasoductos por el frío", manifestó.

Por otra parte, Olivero respondió sobre si la situación podría haberse evitado. "No, que haya algún día de corte a las interrumpibles no se puede solucionar ni prever de ninguna manera. En este momento, no hablamos de faltante de gas porque en mayo tuvimos una ola de frío también. Pero que llegó anticipada y ahí faltó gas, hubo que salir a comprar urgente", declaró.

"Si el frío continúa o tenemos días de -2 grados, -3 grados a lo largo de 7, 8 o 10 días, el problema es que llega un segundo barco y está todavía descargando el anterior. Hay un problema técnico que es casi insalvable, no hay falta de gas y a pesar de este intensísimo frío que hemos atravesado, prácticamente no hemos tenido corte de gas", afirmó.

Yacimiento Vaca Muerta

En cuanto a la situación estructural, Olivero remarcó "la importancia de completar la construcción del tramo 2 del gasoducto desde Vaca Muerta hasta San Gerónimo, en Santa Fe". "Entonces, si ese gasoducto de Vaca Muerta está terminado y llega hasta ese punto, se puede alimentar todos los gasoductos sin necesidad de comprar más barcos de GNL", cerró.