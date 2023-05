Gabriel Pradines lanzó su precandidatura a intendente con la seguridad como eje principal

Gabriel Pradrines es senador provincial del PRO y a su vez es precandidato a intendente de Guaymallén por La Unión Mendocina, el frente encabezado por Omar de Marchi, precandidato a gobernador.

Durante una entrevista con el programa Metaverso por Ciudadano.News, Pradines confesó el porqué de sus ganas de ser intendente y presentó sus propuestas de campaña.

¿Por qué tenés ganas de ser intendente?

Cada vez me agarran más ganas todavía y mientras más recorro al departamento es como que empezás a encontrar y decir pucha, podrías hacer esto acá, pero falta lo otro allá, y siempre vas a encontrar lo que se podría hacer, entonces decir que ganas que tengo porque a esto lo podemos modificar de esta menara y cuando te pones a estudiar los temas, decís pucha si no hace tanta falta tanto presupuesto, modificando esto, uno se apasiona.

Gabriel, decinos que tu eslogan no es cordón, cuneta y banquina...

No, a los intendentes se le demanda mucho más. Los intendentes tienen que correrse del famoso alumbrado, barrido y limpieza, porque eso es básico, es como cuando te levantas a la mañana y te lavas la cara; no debería ser una propuesta. Quienes ya han logrado ser intendentes te dicen que no hay rol más lindo que ser intendente, porque es el contacto más directo con los vecinos.

En tus recorridas por Guaymallén, ¿qué te manifiestan los vecinos y a partir de ahí cuáles son los ejes de tu propuesta?

En Dorrego, Puente de Hierro, Bermejo, más o menos pasa siempre por lo mismo: que Guaymallén está estanco. Muchos miran a Maipú, Lavalle, Godoy Cruz, Luján, como para vivir o invertir, entonces eso genera que no haya desarrollo y trabajo en Guaymallén. Basándonos en lo que la gente dice, los temas a charlar son la seguridad, la imposibilidad de invertir en Guaymallén y aparte están las tasas más alta de las provincias y en tercer lugar, no hay espacios para hacer deportes recreativos, de formación como las uniones vecinales que están todas cerradas, eso se traduce que como vecino te quedas encerrado en tu casa y no salís a la plaza.

¿Entonces qué se hace con eso?

Hemos planteado una propuesta para que Guaymallén sea seguro con compromisos de gobierno, uno de ellos es relacionado con la seguridad, que podemos hacer desde la municipalidad para prevenir el delito. Como traer cuerpo de preventores, crear una mesa de trabajo y coordinación entre la policía y la municipalidad que funcione, y crear un centro de monitoreo y duplicar todas las cámaras que existen en Guaymallén.

Un oyente propone invertir más plata en educación y generar condiciones para el empleo y se soluciona la seguridad...

Es muy complicado invertir en Guaymallén, se pagan tasas muy altas y aparte es muy engorroso el papelerío para construir, los profesionales de la construcción no trabajan más en Guaymallén, el que puede, no lo hacen más. Muchos empresarios conocidos se han ido a llevar la producción a Lavalle, los desarrolladores de obras se han ido a Luján y Maipú, no invierten en Guaymallén y no hay trabajo.

¿Un mensaje para los vecinos de Guaymallén?

Quienes me conocen y quienes no me conocen, me pueden googlear y buscar quien soy y de dónde vengo, soy apasionado por querer transformar Guaymallén de verdad, nunca hemos gobernado Guaymallén los últimos 40 años y realmente somos distintos y espero que seamos mejores en el futuro