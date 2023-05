En pleno año electoral, Mendoza calienta el termómetro de la arena política. Omar de Marchi y Daniel Orozco, precandidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia por La Unión Mendocina, se abrieron a los micrófonos de Ciudadano.News en una entrevista con el programa Metaverso y analizaron el contexto político y social de la provincia y cómo encaran este nuevo camino, juntos.

¿Cómo fue patear el tablero político dentro de Cambia Mendoza?

Omar De Marchi: No es patear el tablero, es pensar para adelante y tratar de poner arriba de la mesa lo que hay que hacer con Mendoza y no quedar sometido a la rosca política que alguien ordena y entonces, te sometés. Si no hubiéramos tomado esta decisión sólo había dos opciones y las dos nos remontan al pasado. Lo nuestro tiene que ver con el futuro, con Mendoza, con mucho entusiasmo.

Daniel Orozco: Trabajé durante 30 años en la parte privada y siempre necesitaba de los políticos que me enamoraran, en quién puedo confiar, creer y hoy creo en Omar, confío en Omar, confío en la Unión Mendocina, eso fue una de las causas por las cuales, no diría que di el salto, sino que me enamoró, me comprometí con ellos.

El ciudadano suele mostrar un descontento para con la dirigencia política, ¿cómo se revierte esa opinión?

DO: La gente primero está votando con la emoción y no con la razón y después racionaliza ese voto y sabemos bien que la gente está pensando mucho en la pobreza que tiene y esa pobreza la está llevando a una “depresión” donde no está confiando en nadie. Hoy La Unión Mendocina le está dando esa razón por la cual puede volver a confiar en un político, en un proyecto.

ODM: En Mendoza falta esperanza, falta ver y decir qué hacemos, cómo hacemos para que las cosas funcionen. Somos conscientes del enojo de la gente con la política porque los resultados no aparecen. Proponemos que nos acompañen a armar una opción que tenga expectativa en serio, que le ponga gana, entusiasmo.

Desde la UCR hablan de que La Unión Mendocina no es más que "populismo oportunista", ¿que opinan de eso?

DO: En la pandemia fuimos los primeros municipios en trabajar sobre todo en la parte de las morbilidades que no lo estaban haciendo otros ni la provincia tampoco, hicimos 108 casas, que no tiene por qué hacerlo un municipio y lo hicimos nosotros en 18 meses, conseguimos el agua para el piedemonte para 15 mil familias, más de 80 mil personas en esa zona y lo hicimos desde el municipio de Las Heras a través de ENOSA. Si eso es popular, acepto ese mote, es gestionar, creo que se están equivocando en ese aspecto, ¿gestionar es populismo? Es lo que estamos realizando, somos gestionadores.

ODM: Hay un problema grave que tiene Argentina y que también tiene Mendoza y es la grieta. Si seguimos profundizando la grieta lo único que vamos a profundizar es la parálisis para que las cosas no sucedan. Nos hemos propuesto en esta Unión Mendocina dos objetivos principales, Mendoza por un lado y el futuro por el otro. Poner por sobre todas las cosas a Mendoza ya es un avance importante y el futuro, significa: dejemos de joder con el pasado, juntémonos, hagamos una agenda común para que las cosas empiecen a suceder en Mendoza. Eso es lo que a muchos les molesta en Mendoza y dicen son una bolsa de gatos, un cocoliche y no somos nada de eso, somos gente de gestión y queremos que las cosas sucedan.

Un mensaje para los mendocinos...

ODM: Mendoza es una gran provincia y se pueden hacer tantas cosas, siempre hablamos de tres ejes principales, vivienda, educación y empleo, que estarán en nuestra agenda principal de acción de la provincia que viene, y, segundo, estar atentos a las oportunidades, porque muchas veces planificas hacia donde queres ir pero en el medio van apareciendo oportunidades y lo que necesitamos es un gobierno que esté atento para ver qué convenios puede firmar con la Nación, qué recursos puede conseguir para trabajar en el sistema educativo, qué recursos podemos conseguir para trabajar en materia de vivienda, por ejemplo.

DO: Tenemos confianza, un nuevo proyecto, algo en quien confiar, le digo a todos los mendocinos que deben, pueden confiar en nosotros porque no estamos en personalismos sino trabajando en función del vecino, de sus necesidades. Siempre termino las alocuciones de la misma manera, sus sueños, nuestros sueños, pero sus sueños son esos sueños que tenemos que hacer realidad, porque es la única manera que tenemos que construir y pensar en ese futuro mejor.