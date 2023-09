Mendoza debate: los candidatos a gobernador expusieron sus ideas

Este domingo, en el espacio cultural Julio Le Parc, se lleva a cabo el primer debate de candidatos a la gobernación, un evento que se regirá por una ley aprobada en julio pasado.

En este debate participan los representantes de las cinco fórmulas que buscan ocupar el cargo de gobernador: Cambia Mendoza, La Unión Mendocina, Frente Elegí, Partido Verde y el Frente de Izquierda.

La discusión se centró en cinco temas fundamentales, permitiendo a los candidatos presentar sus propuestas en los siguientes ejes temáticos: Seguridad y Justicia, Institucionalidad y Transparencia, Servicios Públicos, Educación y Desarrollo Económico. Además, se estableció por norma de que los candidatos no podían interrumpirse ni enfrentarse directamente durante el debate.

Los votantes mendocinos tuvieron la posibilidad a través de los medios masivos a los postulantes Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza), Omar De Marchi (La Unión Mendocina), Omar Parisi (Frente Elegí), Mario Vadillo (Partido Verde) y Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda).

Seguridad y Justicia

Lautaro Jiménez: “El blanqueo y el control de las mafias tiene que ser inmediato. La inseguridad llega desde arriba. Tenemos que rescatar integralmente a la juventud para contenerla", aseguró Jiménez. "Hay que avanzar en forma decidida".

Omar Parisi: “Nuestra propuesta es un 911 que sirva, el mejor salario provincial con la mejor paritaria provincial, una justicia que no este digitada, basta de una justicia que este con De Marchi ni con Cornejo”.

Alfredo Cornejo: “Cuando fui Gobernador hicimos fuertes reformas. Metimos presos 2 mil personas violentas. Eso bajó el delito violento. Esa es la herramienta para combatir el resto de los delitos, con la prisión efectiva. La forma es combatir el comercio ilegal de bienes robados".

Omar De Marchi: "Nosotros queremos verla bien y con la situación que hay hoy es imposible. En la justicia hay Corrupción. Hemos visto cómo se manipuló el Consejo de la Magistratura para designar jueces. La policía nunca ha estado tan abandonada, sobre todo en cuanto a su respaldo político. En mi gobierno habrá una justicia independiente y la seguridad estará conducida por un policía".

Mario Vadillo: “Necesitamos que los policías y preventores trabajen en conjunto con un programa para combatir el delito, que tengan equipamiento, los barrios de Mendoza hoy están abandonados”.

Posible reforma de la Suprema Corte

Ante la consulta sobre la posible reforma de la Suprema Corte los candidatos respondieron:

Lautaro Jiménez: "No puede haber una justicia independiente con jueces que superan el $1.500.000 y no pagan impuesto a las ganancias. Todo para concentrar el poder".

Omar Parisi: "Hay que hacer una reingeniería provincial. Los policías luchan cuerpo a cuerpo con los delincuentes y están con el mismo sueldo que otros que están dentro de la fuerza. Van a cobrar un ítem riesgo como los de la Policía Federal".

Alfredo Cornejo: "Siempre hay que modificar la Justicia y procedimientos. Una buena Justicia ayuda a la seguridad y a un clima de negocios. La Justicia debe estar auditada por la opinión pública y el resto de los poderes. Mendoza está avanzando en lo civil, laboral y penal. Me gustarían sentencias más duras".

Omar De Marchi: "Sin Justicia independiente no hay Justicia. Hemos presentado un proyecto para la enmienda de un artículo para exigir que los ministros no hayan tenido participación política".

Mario Vadillo: "El tema de la Suprema Corte es fundamental. El candidato Cornejo presentó un proyecto para poner más miembros y coptar la Corte. Fuimos los únicos que no le dimos el cupo. Se olvidan que De Marchi y Cornejo estaban en el mismo frente. Tienen que ser elegidos por el pueblo".

Cómo propone modernizar la seguridad y equipar a la Policía

Lautaro Jiménez: Actividad artística y recreación de la juventud. Transporte seguro para los jóvenes. Desarrollo de clubes y barrios. No más presos por cultivar. No a la criminalización de la protesta.

Omar Parisi: "Tenemos una ley de puntos seguros de intercambio presentada en la Legislatura. La ley duerme. Estamos con posibilidades de empezar a trabajar con Facebook porque a Facebook sí le interesa".

Alfredo Cornejo: "A la Policía hay que mantenerla equipada. La represión legal es una facultad del Estado. Cuando fui gobernador no tuvimos un solo caso de gatillo fácil porque los defendimos y equipamos. Hoy todos los policías tienen chaleco".

Omar De Marchi: "Vamos a triplicar las cámaras existentes. Se habla y Mendoza está cada vez más insegura".

Mario Vadillo: "Me gustaría que la Policía de Mendoza sea la ciberpolicía, pero acá no tienen balas y tienen chalecos vencidos. Usemos las cámaras y whatsapp de todos los barrios. La Provincia ha empobrecido a las fuerzas de Seguridad".

Palabras de cierre de bloque

Lautaro Jiménez: "Se presentan como alternativa y se están peleando por terminar de concentrar el poder. Están enceguecidos y se sacan los ojos. Eso genera un aumento de la vulnerabilidad y de la delictividad. Es importante crear espacios seguros, ampliar juicios por jurado y que se termine la criminalización de la protesta social".

Omar Parisi: "Perdieron la calle que no es de la Policía sino de los delincuentes pero mantenemos camas solares, teléfonos, vehículos oficiales. Hay que terminar con eso. Y basta con el negocio de las viandas. Justicia independiente no nombrados por Cornejo y De Marchi, que trabajen las 24 horas y que vayan por los peces gordos y no por los perejiles".

Alfredo Cornejo: Fue realidad que bajó el delito cuando fui gobernador. Los robos son producto del mercado negro y de la inflación galopante del gobierno nacional. Hay que combatir la ilegalidad y eso tiene que ser con prisión. Me comprometo a dirigir la Seguridad".

Omar De Marchi: "Conducción profesional y no política, pero con el respaldo para que pueda actuar con libertad. Mejor salarios e incoporación de tecnología. En Justicia, de los miembros del actual Consejo, 7 le responde a Cornejo".

Mario Vadillo: "Hace 30 años que nos gobiernan los mismos y la seguridad se va perdiendo. Cómo puede ser que patrullen los vecinos porque no hay personal. Cómo puede ser que se quemara todo en la playa San Agustín y las casas de los vecinos. Había un solo camión de Bomberos Voluntarios, eso hay que cambiar".

Servicios públicos

Mario Vadillo: “Hace años que defiendo a los usuarios, han convertido a los servicios públicos en una caja política. Lo mismo pasó con el ‘RoboTran’. Osep otra gran caja llena de ñoquis, encima tenemos malas prestaciones. Los médicos se van porque están mal pagos. Lo tenemos que revertir sacándolos a ellos”.

Lautaro Jiménez: “Los recortes en términos reales en la salud han provocado en la salud hay que remediar para recuperar a los especialistas”.

Omar Parisi: “Para nuestros empleados municipales, proponemos un salario mínimo por ley. Perdemos ocho millones de litros de agua por roturas que no se arreglan. Necesitamos un acuerdo por la distribución del agua. Necesitamos poner en orden la salud pública para que sea digna y eficiente”.

Alfredo Cornejo: “Los servicios públicos hay que mejorarlos aún más, hay una gran inversión en los hospitales públicos. Se han equipado con aparatos de diagnóstico de primer nivel. Pero hay que dar un salto de calidad. Les cobraremos a las obras sociales porque no están funcionando bien”.

Omar De Marchi: “Llevan ocho años y no hay un servicio público que esté funcionando bien. Hace una semana murió una mujer que cayó por el hueco de un ascensor. Imagínense una sala de terapia, una neonatología…”.

Educación

Alfredo Cornejo: "El objetivo de la educación es que los chicos aprendan y eso pasa si se organiza mejor el sistema. Hemos dado pasos buenos para hacerlo. Hay mayor presentismo de alumnos y docentes. Con el GEM hay trazabilidad de las ausencias y un seguimiento de los padres. Pero también hay avances en alfabetización. El deterioro del salario es producto de la inflación. Vamos a estimular el salario recomponiendo la pirámide y poniendo estímulos".

Omar De Marchi: “Vamos a instrumentar un plan integral, vamos a incorporar el ítem Aula al salario y a trabajar en el plan de nuevos saberes con los docentes”.

Mario Vadillo: "Pareciera que viene de otro lugar cuando estuvo gobernando con Cornejo. Nunca cumplieron la jornada extendida. Les dan un tecito con vainilla. Ellos odian la educación. Ellos quieren vivir de la política y hacer sus negocios. Ellos no aman la educación. Tenemos que tener docentes bien pagos".

Lautaro Jiménez: “Se tiene que respetar el piso mínimo de la ley, el 35% de las erogaciones tiene que ir a las escuelas de Mendoza, pero actualmente se destina sólo el 18%. Una desinversión que se arrastra año a año. Queremos aumentar la inversión educativa con ese piso”.

Parisi: “El ítem aula fracaso. No hay ninguna duda. Hemos convencido a los dos creadores: Cornejo y De Marchi. Hemos ganado la batalla. Que la DGE no sea conducida ni por periodistas ni por empresarios. Que sea un docente".

"No podemos tener más a las docentes agobiadas. Si no se puede hacer, hay que cambiar al funcionario que es de De Marchi. Hay que hacer escuelas porque hay 50 alumnos por cada una. Hay que ascender a los celadores por bono. A los pibes los vamos a acompañar con políticas de estado de salud mental, no los vamos a dejar solos".

Institucionalidad

Durante la segunda etapa del cónclave, los candidatos a la vicegobernación Hebe Casado (Cambia Mendoza), Daniel Orozco (La Unión Mendocina), Lucas Ilardo (Frente Elegí), Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) y Noelia Barbeito (Frente de Izquierda), tuvieron la posibilidad de expresarse.

Lucas Ilardo: "Me imagino que en esto no tuvo nada que ver usted, Daniel Orozco. Alfredo Cornejo camina con custodios, es el único que los tiene. El intento de saqueo de Penitentes y el acuerdo con Bonarrico deben tener que ver. En Las Heras hay abusos sexuales y desvío de fondos de cooperativas, y viajes pagados a México por los lasherinos. Omar Parisi y yo tenemos la ficha limpia de verdad. He denunciado casos de corrupción y siempre la Justicia me ha dado la razón".

Hebe Casado: “Mendoza es sinónimo de institucionalidad y transparencia. No es un slogan, el modelo lo quieren imitar en todo el país, es por hechos concretos. Es la provincia que tiene extinción de dominio”.

Daniel Orozco: “En Mendoza hay persecución política, lo he vivido en carne propia con mi familia. Queremos proponer un cambio en la elección de los jueces, para que no sean manejados a dedo del político de turno. El 8 de febrero, Cornejo me dijo que era el mejor intendent de la democracia. No cambié por pensar diferente. Las instituciones tienen que ser independientes”.

Emanuel Fugazzotto: "Se dejaron de ocupar de lo que importa. La ausencia de control en transporte público y deplorable. Ni hablar de OSEP que ofrece prestaciones que no existen. En los últimos 30 años fueron responsables de esta debacle. La participación ciudadana tiene que ver con que vos audites con nosotros".

Noelia Barbeito, candidata a vicegobernadora del FIT, no participó del debate por razones de fuerza mayor.

El conclave comenzó a las 20 y son cinco bloques, y una vez concluidas todas las exposiciones los candidatos responderán preguntas de los moderadores mientras al concluir cada aspirante tendrá un minuto para enviar el último mensaje, informaron desde la Junta Electoral de Mendoza, la encargada de organizar el encuentro.

La provincia de Mendoza tendrá sus elecciones el 24 de septiembre, cuando con boleta única de papel cerca de un millón y medio de personas podrán votar fórmula a la gobernación, renovar la mitad de los integrantes de las cámaras legislativas con 19 senadores y 24 diputados provinciales e intendentes y concejales en once municipios que no desdoblaron sus comicios locales.

Además de consagrar al sucesor del gobernador Rodolfo Suarez (Cambia Mendoza), habrá elecciones municipales en la capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, General Alvear, Malargüe, Tupungato, San Martín, Rivadavia y Junín, mientras otras siete comunas que tuvieron sus PASO en abril eligieron sus autoridades municipales el 3 de septiembre.

El padrón electoral provincial está conformado por 1.488.736 ciudadanos, que podrán votar en 4.350 mesas, informaron fuentes de la Junta Electoral Provincial.