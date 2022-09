Macri y el intento de magnicidio a Cristina: "Quedó claro que fue un grupo de loquitos"

El expresidente Mauricio Macri habló sobre el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner en las inmediaciones de su departamento en Recoleta.

El referente de Juntos por el Cambio (JxC) aseguró que el ataque fue obra de “un grupito de loquitos” y que el Gobierno “para cargarlo de discursos de resentimiento y odio, nos echan la culpa (a la oposición) de algo que queda claro que es algo individual de un grupito de loquitos”.

Macri expresó que fue lo que sintió cuando conoció la noticia del ataque a Cristina: “Primero shock. Cuando lo escuché no lo podía creer. Casi instantáneamente con el repudio fue un alivio que por suerte no había pasado de un intento”.

Para el exmandatario nacional, posteriormente, llegó la parte desafortunada "el grotesco de la sobreactuación. Ahí ya hubo un rechazo. Cadena nacional, feriado de vuelta, avasallando a los ciudadanos, una vez más diciendo ‘a nosotros no nos importa alterar la vida de la gente que les cuesta ya llegar a fin de mes y les sacamos un día de trabajo’”.

Fue allí cuando dije "otra vez lo mismo, de vuelta los chicos en casa, afectando a todo un país", encima "para cargarlo de discursos de cada vez más resentimiento, más odio, nos echa la culpa de algo que queda claro que es algo individual de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente”, afirmó Macri en LN+.

Y señaló: “Haberle mentido tanto tiempo a la gente, hoy le hace desconfiar de hasta algo que yo creo que existió, más allá de la mala reacción de la custodia y todas estas cosas que llevan a la confusión”.

"Por lo que he visto y leído queda más que evidente", aseguró Macri y recordó un hecho lamentable durante su mandato: “Esto no es el atentado que tuvimos con María Eugenia en Mar del Plata que nos pudieron haber matado. Las piedras que tiraron todas esas personas que fueron movilizadas al lugar para agredirnos o en Traful, también socios de este gobierno”.

“Esas eran movilizaciones políticas para agredir que por suerte no pasó nada, pero ¿y si pasaba?", se preguntó.

Una posible reunión con Cristina

Cuando fue consultado por los rumores que se reuniría con Cristina Kirchner, dijo que “el diálogo es una cuestión fundamental en una sociedad”, pero planteó que “para que eso se dé, tiene que existir la verdad, la honestidad intelectual”.

“La falta de diálogo es algo que todos estamos sufriendo desde que el kirchnerismo gobierna”, sostuvo y agregó: “Si me llama Cristina, le contesto. No quiero generar expectativas de cosas que no han sucedido. No nos olvidemos de que ni siquiera me entregó los atributos. Desde ese lugar, pensar que va a haber un diálogo constructivo, ojalá, Dios lo permita por el bien de los argentinos”, concluyó.