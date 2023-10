Luis Petri estuvo en el cierre del III Foro de Jóvenes de la Industria Nacional

El candidato a vicepresidente de la Nación Luis Petri, se encuentra en Mendoza. Recorrerá algunos puntos de la geografía provincial, como parte de campaña de la elección general del 22 de octubre y preparando la próxima visita de Patricia Bullrich.

La actividad del compañero de fórmula presidencial de Bullrich en Juntos por el Cambio, la realiza junto al gobernador electo Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado.

Estuvieron en el cierre del III Foro de Jóvenes de la Industria Nacional y allí fueron entrevistados por dos medios de prensa, entre los que se encontraba Ciudadano.news

Cuando se le preguntó a Cornejo si tenía un plan "B" para gobernar la provincia con un signo político adverso a nivel nacional, respondió

"No me entra en la cabeza que tengamos un gobierno que siga atacándonos como ha sido ese, con lo cual esa situación vamos a tratar de que no ocurra, la mejor opción es que Patricia Bullrich sea presidenta, por eso creo que necesitamos un cambio económico, de modelo, y los otros candidatos proponen mas de lo mismo, Massa ya sabemos lo que propone y con Milei es un salto al vacío haber que pasará, no podemos tomar decisiones por bronca. En Mendoza tenerlo a Luis Petri es un beneficio para la sociedad mendocina".

Por su parte, el candidato a la Vicepresidencia, Luis Petri, respondió sobre el presupuesto nacional 2024 y que el mismo sea más equitativo para las provincias :

"Con Cornejo vamos a trabajar para que no se discrimine mas a Mendoza, es importante que Patricia llegue a la presidencia. Han perjudicado a los mendocinos con menos rutas, hospitales, no puede ser que un riojano recibía por coparticipación 90 mil y un mendocino 6 mil. Se la disciplinado en estos cuatro años y eso equivale también a menos escuelas"

"Ganamos en varias provincias y somos la fuerza para darle cambio al país, para darle gobernabilidad y sobre todo los legisladores que tiene Juntos por el Cambio"

Petri confirmó que Patricia Bullrich estará en Mendoza el martes 17 de octubre y que realizará éstas actividades;

"Vamos s tener una nutrida agenda aquí, Patricia ha venido varias veces para acompañar y vendrá a dar su último mensaje. Sabemos que Massa está bajando ya que es el ministro de esta inflación imparable, la pésima gestión económica, y cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, con los casos de corrupción K, aparece la corrupción de yates, de Chocolate, este saqueo que nos hace cada vez mas pobre a los argentinos."

Producción periodística: Daniel Gallardo