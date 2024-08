"Los funcionarios tienen que aprender a ser responsables y controlar la lengua"

Todo comenzó con un DNU que garantizaba un aumento de 100.000 millones de pesos para el presupuesto de la SIDE. La Cámara de Diputados rechazó dicho decreto el último miércoles, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estalló de furia: "¡Ahora deberán hacerse cargo!", publicaba en su cuenta de X. Además de semejante frase entre signos de exclamación, sumaba otros detalles: "Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación... y una SIDE desmantelada".

Ante dicho posteo por parte de la ministra, varias fueron las voces que se alzaron para contestarle.

Entre ellas, Mónica Frade, abogada y diputada del partido Coalición Cívica ARI, quien fue entrevistada por Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.3), y dijo no sentirse "molesta" por la palabra de Bullrich, pero se apresuró a indicar que "los funcionarios tienen que recuperar la responsabilidad y controlar la lengua.

Estamos asistiendo a un momento histórico, donde encontramos virulencia verbal y acusaciones, desde el Presidente hacia abajo. Que Bullrich diga que la mayoría de los diputados deban 'hacerse cargo' es algo más bien irresponsable".

"Creemos que hay que darle entidad a la palabra de la Cámara. Se trata de la mirada de la Coalición Cívica y la Bicameral, por eso le pedimos a Martín Lousteau que cite a la ministra para que explique sus dichos, y que explique también cómo serían utilizados los fondos de los que habla el DNU.

Ese es el marco institucional que pedimos, no se puede tirar al aire cualquier cosa cuando no gusta una decisión del Congreso, porque nuestro país todavía no cierra las heridas de dos atentados graves (refiriéndose a los ataques que sufrieron tanto la Embajada de Israel como la AMIA, en la década del 90)", expresó Frade.

"Estamos comprometidos con esos temas, y no aceptamos ese tipo de banalidades, para nosotros fue de una gran banalidad decir semejantes cosas", sumó.

Este clima caldeado de acusaciones cruzadas tiene también, como dato adyacente, las publicaciones de Lourdes Arrieta denunciando cierto tipo de armado dentro de LLA para beneficiar a represores que hoy están tras las rejas. En este sentido, Arrieta despega por completo a la ministra Patricia Bullrich, pero la situación no se le escapa a Mónica Frade: "Yo era de la idea de que se creara una comisión investigadora para dilucidar qué pasó y hasta dónde llega la situación. No quiero hacer de esto una comidilla, pero lo que pasó es grave. Y no solo es grave desde el día uno, sino porque existe la posibilidad de que exista una logística montada desde la Cámara", explicó Mónica Frade.

Frade no es de la idea de que haya que expulsar a nadie, en referencia a la diputada Lourdes Arrieta. "Pero hay mecanismos correctivos dentro de la Cámara para cuando están en juego la ética y la democracia. Estamos hablando de personas condenadas por delitos de lesa humanidad, delitos que no prescriben. Además, en este caso son de una autoría continuada, porque los represores condenados siguen ocultando la identidad y destino de muchos bebés apropiados. Por lo tanto, hay un delito continuado", detalla la legisladora.

El problema, según la mirada de Mónica Frade, "es que hay consensos sobre estos temas en la Argentina, y hay gente muy cercana al presidente que reivindica esta postura. Hasta el mismo Milei desmiente el número de desaparecidos informado por la Conadep, sus amigos Nicolás Márquez y Antonio Laje hablan permanentemente de este tema. No cuentan la historia como corresponde, por lo que existe una línea política dentro del gobierno sobre esa parte de la historia", sostiene la diputada.

"Hay gente muy cercana al presidente que reivindica la idea de beneficiar a los represores" (Mónica Frade)

Y es ahí donde Frade quiere poner el acento: "No son piezas sueltas. Porque a semejante situación le agregamos los fondos de la SIDE, y la modificación a la Ley de Seguridad Interior, que acaba de mandar el gobierno a través del Ministerio de Seguridad.

Con eso, las fuerzas armadas podrán intervenir en asuntos internos. Si armamos todo eso, es un rompecabezas que tiene una línea y una dirección. No deberíamos -propone Mónica Frade- entrar en esos vericuetos de la lengua presidencial. Hay que estar muy atentos. Creo que este gobierno nos está llevando varias décadas hacia atrás. Y desde lo institucional, está derrapando", culmina la entrevistada.