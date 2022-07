Lisandro Nieri: "A Mendoza le fue pésimo con Batakis"

Este lunes asumió en el Ministerio de Economía, Silvana Batakis, luego de la renuncia de Martín Guzmán por lo que generó incertidumbre dentro del ámbito político por lo que la oposición analizó los cambios.

El exministro de Hacienda y Finanza de Mendoza y actual diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Lisandro Nieri, habló en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, remarcó: “Esto deja muchísima incertidumbre y eso es lo que están deseando todos los actores económicos, parecía un casting, estaban buscando un músico pero es un orquesta disonante".

Y amplió: "Siempre digo que me fue muy fácil ser ministro de Hacienda en Mendoza tanto con Rodolfo Suárez como con Alfredo Cornejo porque siempre me dieron un mandato claro de qué querían hacer, adónde querían ir", por lo tanto , "con ese mandato uno, primero coincide y a partir de ahí puede trabajar".

“Acá, independientemente de cuáles sean los nombres la mitad del gobierno quiere ir para un lado, la mitad para el otro, firman un acuerdo que están en desacuerdo con lo que están firmando, entonces las dificultades de ejecución son fenomenales", entonces, "todo es incertidumbre y cuando hay incertidumbre los actores procuren interpretar".

Nieri indicó que, "solo faltó ver quién era Silvina Batakis, se habla mucho con lo que se hizo, no solo con declaraciones, dice 'me importa el resultado fiscal', pero bueno, es cuestión de googlear cuáles son sus antecedentes, fue ministra de la provincia de Buenos Aires donde el resultado fiscal en esos cuatro años no le importó absolutamente nunca, esas son las lecturas que hacer el mercado hoy”, remarcó.

La nueva ministra y su relación con Mendoza

Al consultarle si la nueva ministra de Economía fue asesora de quien fue gobernador de Mendoza, Francisco Paco Pérez, manifestó "no me consta, han estado circulando muchas fotos pero no tengo certezas, no lo sé, pero más allá de eso, si tiene que aclarar que el resultado fiscal le importa" y posteriormente, que "no procura un superávit como para hablarle a sus mentores, el kirchnerismo, ya hay algo que está preocupándose en remarcar que no se está leyendo sus antecedentes, ahí las consecuencias que estamos viendo".

Para Nieri, "no es una cuestión de personas, es una cuestión de que la dupla presidencial tenga claridad de hacia dónde quiere ir, y si lo analizamos, tener un presidente que dice que tiene un problema de crecimiento, que parece un chiste o una falta de respeto a todos los argentinos, y una vicepresidente que cada vez hace uno de estos piquetes que le hace el presidente que son o cartas o declaraciones de sus funcionarios que tiene repartidos por absolutamente todo el gobierno nacional".

Con respecto a cómo le fue a Mendoza en el reparto de fondos con Silvina Batakis, cuando estaba al mando de la Secretaría de Provincias, Nieri expresó: "Nos ha ido pésimo, en toda la gestión de Alberto Fernández, si Mendoza hubiese recibido lo que recibió cada argentino en promedio en lugar de lo que recibió, tendríamos 52 mil millones más de pesos recibidos en la provincia, nos ha ido pésimo y el gran ganador es la provincia de Buenos Aires".

"Batakis es una ministra que la designa el kirchnerismo, un kirchnerismo que va a procurar ante la situación económica o social que se vive en el país hacer una fortaleza electoral en la provincia de Buenos Aires y no me cabe duda que se van a agrandar los gigantescos flujos de dinero que se le envía a Kicillof que es el gran ganador de todo esto", reconoció Nieri.

Con respecto a cuál es el rol que debe jugar el principal partido opositor que hoy es Juntos por el Cambio, el diputado nacional indicó: "Debe tener un rol responsable, la situación es crítica como para echar leña al fuego".

Y amplió: "Los invito a leer los tuit de la actual ministra en 2019, hablando barbaridades", por lo tanto, "hay que ser muy responsables en este momento pero es dramático porque los archivos hablan, si así dialogaba cuando Argentina también tenía un problema mucho menos severo como en ese momento, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad y no porque tiraron piedras hacer lo mismo".