Ley ómnibus: el gesto político del PRO y su pedido a Javier Milei

Tras la presentación del mega proyecto de más de 664 artículos para ser tratado durante el período de sesiones extraordinarias, el senador nacional de Juntos por el Cambio, Alfredo De Angeli, en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, expresó que le ha "sorprendido" la magnitud de reformas que propone la ley ómnibus impulsada por Javier Milei.

-¿Qué no le gusta de la ley presentada por el presidente?

-La privatización del Banco Nación, la privatización de YPF, aumentar las retenciones. Pero hay muchas cosas en las que necesitamos un cambio, en la agilidad de los trámites, en el Registro Automotor, bajar la carta impositiva en algunos casos. Hay un cambio en el país totalmente distinto, que no creo que haya otro país con el cambio que quiere hacer este presidente y que está respaldado por el 56% de los argentinos.

-Una política como la prometida de Javier Milei de reducir la presión impositiva y teniendo en cuenta esa lucha que hubo siempre del peronismo contra el campo, viéndolos como el enemigo interno y ahora les aplican retenciones, aumentan las retenciones y están en contra de eso, ¿qué cree que hay detrás de esta política?

-Presenté un proyecto hace un año de bajar todos los derechos a exportaciones, principalmente, eliminar los de las economías regionales y después, como habíamos hecho con Mauricio Macri, ir bajando todos los años hasta que lleguemos a derecho de exportación cero. Claro, como está el país, en la crisis, la emergencia económica, el desastre que dejó el gobierno que se fue el 10 de diciembre, este presidente aparentemente tiene que tomar algunas medidas que son antipáticas para el sector de la producción. Son antipáticas porque le sacan recursos a las provincias, porque el derecho de exportación es el más distributivo de todos. Segundo, ese dinero queda acá y le da trabajo al albañil, al mecánico, al electricista, a la fábrica de acoplados, de equipos del campo, principalmente. Es lo que venimos discutiendo hace muchísimo tiempo, quiero ver estos derechos de exportaciones, presenté un proyecto y habrá que negociar de ahora en más.

-Durante la campaña de Milei lo escuchamos que se mordería la lengua si tenía que crear nuevos impuestos. Pero con esto de las retenciones y la ley ómnibus castiga a las economías regionales, ¿en qué posición lo deja, como un mentiroso o como una persona que necesita plata para seguir manteniendo el Estado?

-Creo que lo está haciendo porque necesita dinero. Lo único que este Gobierno ha hecho hasta ahora es cumplir con lo que dijo en campaña y la gente le creyó y creo que lo está haciendo. Dijo 'no hay plata' y está haciendo un ajuste tremendo y lo dijo en campaña. No es que mintió en campaña, de los derechos de exportaciones no había hablado él prácticamente, ahora lo tiene que aumentar, pero tenemos que discutir si lo aumentará temporariamente.

-¿Cómo ve la relación de fuerzas en el Senado, se repetirá el 39% contra 33% para elegir el presidente provisional del Senado?

-Veo en el Senado mucho más diálogo. Estuve varios años con la mayoría automática del kirchnerismo, no se podía debatir nada y no había labor parlamentaria. Se imponían los temas, y si bajas o no, no les importaba porque ellos tenían la mayoría. Ahora hay una mayoría plural, eso lleva a que haya más debate y las leyes con más debate son las mejores leyes que van a salir. La habilidad de este Gobierno la va a demostrar con el diálogo en el Senado. Porque ya lo está haciendo, y habrá una mayoría plural.

-¿Cuál es su opinión sobre el DNU del presidente, cuál será su posicionamiento representando a la provincia de Entre Ríos?

- Por ahora positivo, voy a acompañar pero con algunas salvedades. Por eso tenemos que acordar cuáles serán los proyectos de ley donde diga que el Banco Nación no se privatiza. La gente eligió un cambio de país, parar con la corrupción, con la inflación, con el Estado grande, el Estado empleador, darle la posibilidad que las pymes puedan trabajar, la reforma laboral, que tanto la quisimos hacer con Mauricio Macri y no la pudimos hacer. Si hubieran seguido con la movilidad jubilatoria, hoy un jubilado estaría ganando más de 300 mil pesos por mes y no llegan a 120, 130 mil. Hoy las economías regionales y las pymes piden un cambio para generar más empleo, producir más. Pero con estas condiciones de esta ley que quedó vieja, porque sino, no puede haber más de la mitad de los trabajadores en situación irregular, la misma situación te lleva a hacer un cambio legislativo en términos laborales. Por qué más del 50% de los trabajadores están en lo informal, porque la ley no sirve, quedó vieja. Esas cosas hay que hacerlas, no es que no las quisimos hacer con Mauricio Macri, no las pudimos hacer, espero que este gobierno las pueda hacer.

-¿Qué papel tendrá Juntos por el Cambio, se alineará con la Libertad Avanza, qué pasará con la UCR?

-Hablo por el PRO, después no sé qué harán nuestros socios políticos, los radicales. También han de tener sus debates como los tenemos todos los bloques, nosotros también tenemos debates dentro del bloque y eso no quiere decir que se va a romper el bloque del PRO. Hay que ver cómo vamos a seguir, cómo van a seguir los radicales que también tienen su interna y es bueno que la tengan. Viví muchos años en que no había debates en la cámara o si había un debate eran exposiciones y después aplicaba la mayoría, ahora es bueno porque habrá mucho debate y de ahí van a salir las cosas buenas.