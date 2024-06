"La 'Ley Bases' tiene que salir, pero de la mejor manera posible"

Este jueves el Gobierno nacional finalmente consiguió el dictamen de comisiones del Senado de la Nación para sus proyectos de 'Ley Bases' y el paquete fiscal, necesarios para que "arranque" la gestión a casi seis meses de asumir el presidente Javier Milei.

El libertario es, en muchos años, el único mandatario que todavía no cuenta con leyes indispensables para poder armar un plan de gobierno que le dé solución a las urgentes necesidades del país.

Al respecto, en el programa Círculo Político, que se transmite por Ciudadano News de lunes a viernes a las 14, fue entrevistado el senador nacional Flavio Fama, legislador por Catamarca perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR).

Al ser consultado sobre el futuro de los proyectos de ley del oficialismo, aseguró: "Creo que la ley va a salir. Veo que hay senadores que están dispuestos a que salga, pero también es cierto que, todavía, más allá del dictamen de comisión que habilita el tratamiento, donde se tiene que discutir la ley, es en el recinto, donde se puede encontrar los consensos para que la ley salga".

"Fijate que muchos senadores hemos firmado con disidencias parciales y muchos de nosotros todavía no tenemos cerrado ni acordado alguno de los artículos o capítulos que están dentro de la ley. Según la noticia que tenemos, aparentemente el tratamiento no será la semana que viene sino la otra, así que probablemente sea una buena oportunidad para ir ajustando, conversando y viendo si podemos encontrar un mayor grado de consenso para que el debate sea más rápido, más ágil y pueda salir la ley", agregó Fama.

Sobre la posición del presidente de la UCR, Martín Lousteau, explicó que "él viene diciendo hace tiempo que cree que la ley tiene que ser de otra manera y va a redactar un dictamen individual, pero eso de ninguna manera quiere decir que esté partido el bloque, aunque tengamos criterios distintos. La mayoría de los senadores del bloque, 11 de 13, estamos firmando el dictamen. Martín decidió que va a presentar un dictamen propio y el senador (Maximiliano) Abad, de la Provincia de Buenos Aires, todavía no ha expresado si va acompañar el dictamen de Martín o el del bloque".

"En mi caso personal, he trabajado en los aspectos de la ley, (pero) no hemos sido tantos los senadores que nos hemos dedicado a analizarlas y hacer las propuestas que muchas de ellas están reflejadas en el dictamen. Hubo un grupo de senadores que nos dedicamos a trabajar concretamente, más allá del debate en sí, porque veíamos desde la primera semana que lo que había que ir haciendo era tirar letra para ir plasmando en propuestas concretas", comentó después, y agregó: "Digo esto porque si no, el debate se puede dilatar todo lo que quieran. La ley es tan amplia que si vamos a convocar a todos los especialistas, a todos los afectados, terminaremos el año que viene".

"Entonces, más allá de un tema muy importante de que cada uno de los senadores va a preservar seguramente los intereses de su provincia, también hay una decisión política que tomar, dónde está el corte, y hay un grupo de senadores que nos hemos puesto a trabajar desde el día uno con esto. Hubo un ida y vuelta con otros bloques, con el mismo Gobierno, y hay cosas que todavía no están terminadas. Doy un ejemplo: no voy a acompañar la reforma previsional, la reforma de la moratoria para aumentar la edad a las mujeres de 70 a 75 años que termina en marzo del año que viene. Seguir recortando cuestiones de los jubilados me parece que no es el momento, no está bien y no lo voy a acompañar", aseguró Fama.

"Me preguntan '¿es la ley que hubieran presentado?'. Y digo: probablemente no. Pero no me eligieron a mí como Gobierno. Hay un Gobierno electo que hizo una presentación, los diputados tuvieron una gran discusión y para nosotros omitieron muchas cosas, pero todo eso salió con el resultado de que hay un montón de modificaciones que las propuso el bloque", dijo después.

En cuanto al carácter de la discusión en el recinto, Fama indicó: "No me preocupa que sea ardua, lo que me preocuparía es que no haya discusión. El Parlamento es eso, tiene que haber discusión pública en donde cada uno de los senadores puedan expresar su posición, ideas y propuestas respecto de la ley. Acá hay una ley presentada por un Poder Ejecutivo, un Gobierno con el que podemos coincidir con algunos aspectos de la ley, que en general tiene cosas que son interesantes. Por ejemplo el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) bien aplicado es una buena herramienta".

Y el legislador agregó: "Espero que haya discusión, que no sea el no por el no, o el sí por el sí. Que salgamos convencidos que si se aprueba la ley que sea la mejor posible. Creo que las modificaciones que se le han dado tanto al paquete fiscal como a 'Ley Bases' los han enriquecido, los han hecho más sólidos, más claros".

"Faltan tres o cuatro cosas más, y como yo, probablemente otros senadores tengan algún otro punto de vista. Creo que hay un alto nivel de conciencia en muchas cosas, y de esto excluyo al kirchnerismo, que ha anunciado que va a votar en contra de todo. En el resto de los bloques hay una buena cantidad de coincidencias con muchas cuestiones y se puede aprobar. Esperemos que salga y que sea la mejor forma posible", finalizó Fama.