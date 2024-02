La idea de Bullrich para encauzar al PRO y darle gobernabilidad a Milei

Tras la primera (y dura) derrota legislativa del oficialismo en el tratamiento de la Ley Ómnibus, Patricia Bullrich anticipó en una entrevista por LN+ que “se viene un nuevo rediseño político” y la propuesta incluye tanto al PRO como a la Libertad Avanza (LLA).

A la ministra de Seguridad, los periodistas le preguntaron sí hace falta un rediseño político para incorporar a los sectores de PRO y La Libertad Avanza para hacer algo mucho más homogéneo y fuerte. De manera contundente, Patricia Bullrich respondió: “Eso se viene porque la idea es la que tiene que regir. No las estructuras políticas. La idea como es muy similar y estamos caminando juntos”.

Al mismo tiempo, agregó que “no me quiero apurar. Es un tema a debatir”. Sin embargo, sostuvo que "empujo para ese lado sin duda". "Para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio”, apuntó.