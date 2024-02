Adorni: "Los objetivos los vamos a alcanzar con o sin ley"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno nacional no descarta la posibilidad de convocar a un plebiscito o recurrir a decretos presidenciales tras no lograr la aprobación de la Ley Ómnibus en la Cámara baja, por no contar con los votos necesarios.

En su habitual conferencia de prensa, Adorni aseguró que el regreso a comisión en la Cámara de Diputados de la Ley Bases “no pone ninguna traba al plan económico que venimos llevando”, y destacó que “de hecho, sin ley el Gobierno logró el equilibrio fiscal y las proyecciones de inflación están a la baja".

"Todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas, se decidirá tomar el camino más correcto o que revista mayor celeridad", explicó Adorni sobre la posibilidad de llamar a un plebiscito o emitir un nuevo DNU, e insistió: “Lo estamos evaluando. No vamos a permitir que frenen la Argentina del futuro”.

"Sabíamos que el cambio iba a tener resistencia, pero el Gobierno es mucho más que la ley, la ley era acelerar los plazos para salir de la decadencia", remarcó el vocero.

El Gobierno mantiene sus metas

El portavoz confirmó que se mantienen las metas propuestas por la gestión de Javier Milei. "El déficit cero sigue siendo nuestra prioridad, estamos en vías de alcanzar el superávit fiscal y financiero y la inflación sigue bajando”, explicó y advirtió que “los objetivos los vamos a alcanzar con o sin ley".

Respecto a la Ley Ómnibus, Adorni sostuvo que "va a ser realidad" cuando "la política termine de asimilar que la gente optó por un cambio cuando fue a votar el año pasado", y "los legisladores estén a la altura de las circunstancias".

El vocero presidencial habló de lo ocurrido en el recinto al suspenderse la sesión y que el proyecto de ley volviera a foja cero. “Nos llamó la atención los aplausos. No sabíamos si aplaudían que 6 de cada 10 chicos sean pobres en la Argentina, que un empleador no pueda contratar en la Argentina. Se reían de querer quedar en el pasado, en una Argentina pobre, estancada y decadente”, expresó el portavoz y aclaró que “la casta política aplaudió ir en contra de la gente, y no vamos a ir en contra de los argentinos”.

"Vamos a honrar siempre lo que eligió la gente. El país sigue en marcha y no hay nadie, ni nada que lo pueda detener. Vamos a seguir adelante con todo lo que haya que hacer para seguir cambiando la Argentina", concluyó el vocero.