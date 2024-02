La defensa y el sin sabor de un diputado que defendió la Ley Ómnibus

El programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a Álvaro Martínez, diputado nacional de La Unión Mendocina, para conocer cómo quedó el Congreso tras la suspensión del tratamiento de la Ley Ómnibus. "Fue un mes intenso de debate y el martes, con no sabor a poco, pero sí una tristeza por ver que hay algunos que no entendieron el mensaje que se dio el 10 de diciembre", contó el legislador.

Además, agregó: "Siguen impidiendo que un gobierno tenga las herramientas necesarias para poder salir de una crisis. Un caos que nos han dejado los mismos que impusieron sus votos para que esta ley no salga el martes”.

-¿Las últimas elecciones sirvieron para cambiar el rumbo del país, o qué tipo cambio se gestó?

-Nosotros, desde el 10 de diciembre sabíamos cuál era el norte que había planteado el presidente Milei. Venía una transparencia o revalorización de tarifas en todos los sentidos, ajustes de parte del Estado. Viene, en ese sentido, que falta mucho sí, y evidentemente la primera tarea que dijo el presidente que era su lucha contra la inflación está dando frutos. Son momentos dolorosos para todos y también es algo bueno que tuvo el presidente que lo dijo desde el día uno.

-¿Desde La Unión Mendocina dónde quedaron parados?

-No olvidemos que en Mendoza el partido de Milei forma parte de La Unión Mendocina. En mi caso, sigo en el mismo sendero lógico que planteamos hace mucho tiempo. La responsabilidad la tenemos todos y es de que al Gobierno le vaya bien, a nadie le sirve que le vaya mal. Incluso con las disidencias que siempre son buenas, porque el Ejecutivo piensa que sus ideas son magníficas, que son dueños de la verdad y por ahí algunos socios o miembros de la oposición tienen ideas superadoras o que complementan siempre el proyecto.

-En el Congreso es 'me caliento y me voy'. Se fueron y volvieron a foja cero...

-Es una batalla ganada en tanto y en cuanto la ley a vos te sirva. Las facultades ya habían sido otorgadas, estaban en los artículos 2 y 3, que son facultades que no se le han negado a ningún presidente. Después podemos discutir si están bien o no tener ese tipo de facultades, pero cuando la emergencia y la urgencia apremia y necesitas tomar decisiones rápidas. El Congreso es una institución que necesita estudio a lo que uno manda ahí, sabes que no tenés mayoría legislativa y vas a necesitar de acuerdos y diálogos. En ese sentido, el Gobierno lo pidió y fue limitado. Después, si el Ejecutivo entiende que la ley como iba a salir no le servía, me parece razonable que diga prefiero que vuelva a comisiones porque necesito el conjunto de herramientas para poder sacar a los argentinos adelante.

-Después de este revés que recibió el Gobierno, ¿cómo queda su gobernabilidad?

-La misma que tenía al momento que asumió, muy conscientes de que la Libertad Avanza tiene solamente 38 diputados sabiendo que tiene un apoyo popular amplio. Compuesto de distintos sectores de la sociedad, pero que eso no es garantía de dar vía libre. No es un cheque en blanco, sino que nosotros a la ciudadanía siempre tenemos que rendirle cuentas todos los días. El Gobierno está en ese sentido, explica a su manera con su forma de comunicar qué sucede y hacia dónde quiere ir.

-¿El diálogo no se verá afectado, producto de un Gobierno que pregona libertad y criticar a aquellos que votaron en contra?

-No, estas críticas siempre suceden cuando unos diputados votan en tal o cual sentido. Pasa siempre, no le quiero sacar el drama, pero como votamos cada uno está en la página del Congreso de la Nación. No hace falta que lo ponga nadie en una red social, uno se mete y puede ver cómo hemos votado cada tema y cada artículo. Sorprenderse porque la sociedad se entera de cómo votamos cada uno de los diputados, me parece que habla mal de un cuerpo donde toda su actividad tiene que ser pública, donde tenemos que asumir lo que votamos a favor, en contra o si nos abstenemos.

-Para otra charla queda saber cómo se soluciona la vida de los argentinos, cuál es el camino...

-Será un camino largo, porque es mucho tiempo que viene fallando muchas cosas, entre ellos la política.