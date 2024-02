Milei, furioso: "La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos"

Por la falta de apoyo, el proyecto de Ley Ómnibus volverá a ser tratado en comisiones. El presidente Javier Milei cuestionó a la oposición por no acompañar en el debate en particular de la Ley Bases y aseguró que "la casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas”.

La "casta" contra el pueblo

“Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar”, expresó Milei en su cuenta de X.

“Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país”, advirtió el Presidente en sus redes, tras quedar suspendida la sesión en el Congreso y que el proyecto enviado por el Ejecutivo vuelve a foja cero.

“Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita”, afirmó el líder libertario y sostuvo que quienes no acompañaron el proyecto de ley “van a tener que explicarle a la sociedad por qué”.

“Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país”, concluyó el Presidente, que se respaldó en contar con el apoyo del 56% de los argentinos en las urnas.

En un comunicado emitido desde la Oficina del Presidente afirmaron que Milei “asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit”, por lo que “no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor, frustren el futuro de todos los argentinos”.

Confrontación con los gobernadores de JxC

Desde la presidencia apuntaron en el comunicado contra los gobernadores por no cumplir con los acuerdos.

“Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ‘Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos’ artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina”, enfatizaron en el escrito.

“Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come”, advirtieron en la publicación difundida en redes sociales.

“La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien lo necesita, no el Gobierno”, concluyó el comunicado.

Por su parte, La Libertad Avanza se refirió a los gobernadores como traidores y extorsionadores. "La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión", advirtió el partido.

A su turno, los gobernadores de Juntos por el Cambio respondieron a las declaraciones que los acusan de traición."No corresponde que nos responsabilicen, ni que nos falten el respeto, aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte, cuando en realidad trabajamos incansablemente para lograr los consensos necesarios para que se le aprueba la Ley Bases", manifestaron los mandatarios provinciales mediante un escrito. "Nosotros no somos casta de nada, merecemos respeto de parte del presidente", advirtieron.

En las redes de la Oficina del Presidente difundieron el listado completo de los legisladores nacionales detallando los que acompañaron el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, a quienes manifestaron su agradecimiento. También destacaron la traición a sus votantes por parte de los bloques que no acompañaron la iniciativa.

“El pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta”, expresaron desde la oficina presidencial.