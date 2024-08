"Hoy las PASO dependen más del kirchnerismo que de los bloques dialoguistas"

El oficialismo no pudo conseguir el consenso para incluir el debate de la boleta única papel en la sesión especial del Senado. La intención era tratar parte de la reforma electoral, impulsada por Javier Milei, pero no se llegó a un acuerdo debido a una dura interna oficialista y opositora, y por otros temas relacionados al hecho.

Thiago Leis es licenciado en Ciencias Políticas, y coordinador del Observatorio de Instituciones Políticas Lebensohn. Fue convocado por la producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7) para conocer en profundidad los detalles de esta intención del gobierno de Javier Milei.

"Estamos expectantes por lo que pueda pasar con respecto a la reforma de la legislación electoral. Es el segundo intento de modificarla, después de que a principios de año, con la Ley Bases, propusieran diversos cambios", comenzó.

"Hubo intención de agregar circunscripciones uninominales, pero con 7 senadores y un puñado de diputados no iban a poder lograr esto sin dialogar. Y ahí viene la cuestión: creemos -dice Leis- que los bloques dialoguistas, aquellos que se relacionaron y le dieron cierta gobernabilidad al presidente, tienen fuertes intenciones de sumar algunos cambios".

El profesional indica que lo que ahora se intenta trabajar, en el informe relacionado con las PASO, son las intenciones que pudieran tener esos bloques en relación a las primarias. "Y en este caso, las PASO dependen hoy más del kirchnerismo que de los bloques dialoguistas, porque entre estos últimos hay un sector que quieren mantenerlas y otro que quiere reformarlas, mientras que el Gobierno quiere derogarlas. Pero no creo que esto último llegue a pasar", explica Leis.

"Es que no vemos un consenso en ciertos sectores, algo que no logra cuajar con las intenciones del oficialismo. Si quieren derogarla, dependerá de que el kirchnerismo se pliegue a una estrategia de ese estilo, pero creemos que esto tampoco pasará. Por lo tanto, o se reforma o se mantiene", dice el coordinador. En este sentido, agrega algo crucial: si la intención es firmar algún decreto de necesidad y urgencia, esto no podrá afectar a la ley electoral: "Los DNU no pueden tocar lo electoral, ni lo penal, ni lo tributario. Se cumplieron 30 años de la reforma de la Constitución, y los legisladores de entonces fueron muy inteligentes al marcar eso. Es el detalle que obliga a tratar el tema con un consenso".

"Creemos que las PASO son el cuco de los oficialismos en crisis -sostiene Thiago Leis-. En el 2015 hubo sectores de Cambiemos que buscaron derogarlas, y algo parecido pasó en el 2021. Lo único que consiguió el Frente de Todos en ese año fue postergarlas. Todo oficialismo busca derogarlas, porque promueven la 'cualigabilidad', una palabra que usamos los politólogos para decir que hay una herramienta que permite, o da incentivo, a una coalición". Para ilustrar este postulado, Leis recuerda que en el 2011 el Frente de Todos era una dispersión de partidos de izquierda que se juntaron, porque la regla de 1,5 de los votos válidos hacía que se vieran en peligro de participar en las elecciones generales. "Esa mera regla hizo que ellos generaran un acuerdo que todavía dura hasta hoy", agrega.

En un tema tan crucial como el de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), es interesante mirar lo que pasó con el último acto eleccionario presidencial: el único partido que las utilizó fue Juntos por el Cambio. "En el último informe tratamos de desandar los argumentos que utiliza el actual jefe de gabinete, Guillermo Francos, que dice que son caras e inútiles. Para investigar eso, fuimos a la literatura para investigar si era, sobre todo, inútil utilizarlas. Y vimos que las PASO se vienen usando cada vez más desde su creación, sobre todo en los distritos del país. Y descubrimos que se usan cada vez más", contesta Leis, ante las preguntas de Rebeca Miranda y Gabriel Landart, conductores del programa.

"Creo que esta herramienta es útil. Sirve. Siento que, como es algo que atañe a las cuestiones electorales, es algo que los partidos deberían considerar: el diálogo. Ir a un plebiscito, en este sentido, no es bueno, porque en una campaña electoral se van a poner los argumentos más demagógicos. Se haría demagogia con una cosa que, en realidad, es importante", finalizó.