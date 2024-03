Evaluación ciudadana de la gestión de Milei y liderazgo de la oposición

Santiago Giorgetta, director de la consultora Proyección, dialogó con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News) y esto reveló, como primera parte de la entrevista, sobre la aprobación de la gestión presidencial:

“Tenemos el registro que el 56% de apoyo a Milei se viene terminando desde hace varios días, desde que asumió ha perdido casi 10% de imagen positiva. Hoy se ubica con mayor imagen negativa que positiva, según el último informe, hoy tiene un 49 por ciento de evaluación de gestión y 48% de imagen negativa contra un 46% de imagen positiva, lo que se llama diferencial negativo”.

Por otra parte, sostuvo: “El punto más interesante son los núcleos duros, quienes nos dicen que tienen muy buena imagen de Javier Milei, imagen positiva o muy mala y mala imagen y ahí la diferencia se amplía un poco más".

"La negativa está en el orden de los 40 puntos y la positiva en los 30%, entonces, se ve un núcleo duro de seguidores que va a sostener en gran parte al Gobierno de Javier Milei”.

“El dato llamativo es que quienes hoy tienen mejor imagen de Javier Milei, cuando los separamos por voto respecto a la elección general del año pasado, por primera vez son los votantes de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, el 82% de quienes votaron a Patricia Bullrich tienen imagen positiva de Javier Milei y el 77% de los votantes de Javier Milei tienen imagen positiva de él. Hay un cambio que entendemos, terminará siendo un giro importante en la base social del sostenimiento de la opinión pública al Gobierno”, resaltó Santiago Giorgetta.

Protagonismo de Axel Kicillof: ¿A qué se debe esto?

“Primero, el presidente Javier Milei ha elegido a Axel Kicillof como el principal adversario, por una cuestión ideológica, que es lo que le sirve para exacerbar lo que en un momento se denominó la grieta entre Kirchnerismo y Juntos por el Cambio o el macrismo, hoy está reflejado o empieza a reflejarse en la figura de Kicillof y Javier Milei".

"No es claro, no sigue siendo claro que Kicillof tenga buena representación del espacio Kirchnerista, tiene casi la imagen de Cristina Fernández en relación con quienes votaron históricamente al Kirchnerismo, pero tiene un plus, él llega a algunos sectores donde Cristina Fernández o el Kirchnerismo no llega".

"Esa es una de las cuestiones por la cual eligió Javier Milei como principal contendiente a Kicillof y, también, cuando lo empezamos a preguntar, que está segmentado como votante, aparece como la primera opción opositora dentro de los votantes de Unión por la Patria, pero llama la atención que aparezca en los primeros puestos en el resto de los otros votos”, reflexionó el entrevistado.

“Uno puede entender que quienes votaron a Juntos por el Cambio, algunos están defraudados por el andar del Gobierno de Javier Milei, pero no son tantos. Entonces, desde el oficialismo, entienden que Kicillof es el que quieren en el cuadro opositor porque representa para ellos todo lo contrario, es el opuesto perfecto y lo que necesita Javier Milei es un contendiente, que ellos estiman débil, en el sentido de que harán todo lo posible para que Kicillof llegue débil a un escenario electoral”.

¿Solo la confrontación es la posibilidad de llegar al poder, dejando de lado el debate de las ideas?

Giorgetta respondió: “Me parece que está planteado así y voy a decir algo que no es muy popular, pero no solo la política lo plantea de ese modo, porque pensemos que las opciones más dialoguistas en un sentido, porque puede estar reflejado en Horacio Rodríguez Larreta, en su momento, que quería generar un consenso con gran parte de la política, yo no estaba de acuerdo con la frase de él, que era generar consenso con el 70% para dejar afuera al kirchnerismo, pero que le fue muy mal en la elección"

"Perdió contra Patricia Bullrich y, luego, Sergio Massa en una expresión política abarcativa, que no era a gusto del kirchnerismo, logró amplificar su base política con sectores respecto a los cuales el peronismo había estado peleado durante años y me parecía que hasta Gerardo Morales y Sergio Massa confluyeran en algún tipo de direccionamiento, por ahí la sociedad entendía eso como un intento de ponerle fin a la grieta, pero la sociedad se alimenta de eso y entendió o prefirió seguir optando por un camino que no creo que esté bien o mal”.

“En la gran mayoría de los países, estas grietas generan situaciones muy similares a las que vivimos en el país, pero parecía abrirse una nueva etapa con la irrupción de Milei, pero me parece que la incorporación de grandes figuras, más que de Juntos por el Cambio, del PRO, vuelven a generar este esquema de dos Argentinas".

"Me parece que el principal problema no es lo ideológico, sino cuando uno quiere acallar al otro, silenciarlo, ahí se pierde la institucionalidad y los valores como argentinos y como país”, concluyó el directivo del Monitor de Opinión Pública.

Producción Periodística: Daniel Gastañaga- Enrique Villalobos- Daniel Gallardo