Luis Salvi, prosecretario de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), dialogó con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News) y comenzó indicando que no son formadores de precios:

“El laboratorio es quien es el formador de precios con la anuencia del Estado que autoriza los aumentos, es decir, a nosotros desgraciadamente nos viene con ese precio y es uniforme en todo el país”.

¿No hay diferencia de precios entre farmacias?

“La leyenda no está como única y uniforme en todo el país, es el precio sugerido al público. Ahora, sobre ese precio se apalancan las obras sociales para que, al momento, se pague el copago, que les corresponde a ellos sobre una prestación que se hace de sus afiliados. Vale decir que de alguna manera el precio, si es uniforme o sugerido, sigue siendo exactamente lo mismo”, contestó el entrevistado.

Los precios de medicamentos que paga el público:

¿A qué facturas responde, al valor, al costo de la droga o a la demanda de determinados medicamentos?

“Vamos a desglosar la pregunta en dos partes. Por empezar, los laboratorios nuestros no son laboratorios de síntesis, directamente compran la droga en el extranjero, a los asiáticos, donde la mano de obra es de valor menor, compran la droga de granel y acá forman el medicamento, es decir que esto está sujeto a un precio que tira el mercado. Hay distintos factores, impuestos en la importación, el precio de dólar, entre otros, son factores que influyen en el ingreso de estos productos para la manufactura y fabricación de los medicamentos”, explicó Salvi.

“Nosotros ahí no podemos tener un parámetro de referencia, para ver si el precio es el adecuado, el correcto, si no está influido por otros factores, a eso no podemos llegar, o sea que ahí quien establece las reglas de juego es el laboratorio”.

Baja de impuestos a los medicamentos terminados que ingresen el país:

¿Qué pasa con los insumos básicos para la producción dentro del país de medicamentos, también se los baja?

“Es un interrogante que tenemos porque no nos ha llegado ningún tipo de información con respecto a eso. No hemos logrado otras definiciones dentro de lo que hemos averiguado, no tenemos mayores datos”.

Desde la mesa se comentó: “La Justicia Federal está tratando una medida cautelar que han presentado para parar la desregulación que se ha dado en la actividad y respaldar la actividad del farmacéutico como la persona idónea y evitar la falsificación de los medicamentos en el mercado negro”.

¿Ven que haya cercanía para detener esta desregulación?

“No, hasta acá no hemos visto nada. Es más, se puede anticipar, creo que la justicia dictaminó que no tenía poder de representatividad de la confederación farmacéutica. Algo tomado de los pelos porque la confederación farmacéutica tiene la personería y sus estatutos los establecen claramente porque actúan en defensa de la profesión de farmacéutico y de su actividad, vale decir que en este sentido creo que hay un error por parte del juez en dictaminar que no tenemos personería para poder lograr representación en el amparo que se había presentado a la justicia. Esto ha sido apelado, hoy ha sido apelada”.

Muchas obras sociales han suspendido los porcentajes de reconocimiento a los afiliados ¿Qué pasa con PAMI?

“Entendemos que PAMI mantendría la condición actual, se comenta que podría haber alguna reducción en algunas coberturas que estaban entregándose al 100%, esto lo digo extraoficialmente, todavía no hemos tenido reuniones con las autoridades de PAMI oficialmente para poder empezar a negociar la nueva traza o la prórroga de convenio de prestaciones que tenemos. Todavía no tenemos precisión, pero entendemos que PAMI da la cobertura a un porcentaje muy alto de la población, con la cual creemos que no puede haber variaciones sustanciales en ese sentido. Puede haber algunos ajustes, algunas modificaciones, pero en lo fundamental presumimos que no habrá grandes cambios”, dijo Salvi.

¿Cómo es la situación de provisión de medicamentos con los hospitales, intervienen en esa transacción o pasa directamente a los laboratorios?

“No, pasa directamente a través del Estado la provisión en forma privada que puedan tener los centros sanatoriales, no pasa por nosotros”.

¿Cuál es el promedio de pago de PAMI como de las prestadoras privadas o de las obras sociales en el paso del medicamento que suministran?

“PAMI es el único que está pagando con puntualidad, está respetando los términos que están pactados en el convenio”.

“Hay un plazo establecido, es muy compleja la forma que nos paga PAMI como está acordado, hay una parte que va en una nota de crédito, una parte que va en un pago de acreditaciones a las cuentas de las entidades, eso se hace por ejemplo entre los 10 y 15 días de haberse presentado el cierre y el resumen, ya se está percibiendo el primer pago. Después está una nota de crédito y a los 45 días, hay un saldo que es cancelatorio de todo lo que es el pago de ese período, pero están, no puedo hablar que haya mora, sino que está establecido por convenio”.

“Sí, existe mora en otras obras sociales, en la gran mayoría, que están en el orden de los 45, de los 60 días, prácticamente todas las obras sociales. Hay obras sociales que fraccionan el pago porque no tienen la disponibilidad suficiente para cubrir la prestación de un determinado periodo, entonces pagan en cuotas que pueden ser quincenales o semanales”.

¿Qué opina de la liberación de entrada de ciertos medicamentos, es un beneficio o es un perjuicio para el sector?

“Es una zona bastante gris. Todos los medicamentos para ser dispensados al público tienen que pasar por un proceso donde se certifica la calidad del producto, se certifica el proceso de fabricación, se certifica la combinación y la droga que lo compone y esto lo hace Anmat. Para que estos medicamentos entren al país tienen que tener una certificación y aprobación de Anmat, a ellos les cabe la responsabilidad de que todo lo que autorice sea legítimo, que no genere problemas a la salud. Es decir, hay un compromiso implícito muy importante que lo tiene que sufrir cualquier producto que entre del extranjero, por lo tanto, estimo, que no será tan simple el ingreso de productos de importación, de medicamentos de importación si no tienen la aprobación de Anmat”, sostuvo Salvi.

“Por lo tanto, creo que por el momento es una expresión del Estado para tratar de mitigar el alto precio que tienen los medicamentos, pero reitero, va a sufrir una demora importante hasta que la Anmat certifique la autenticidad del medicamento”.

Después continuó: “Los laboratorios que tienen más predominio en el mercado son porque tienen una promoción mucho más agresiva que los laboratorios de medicamentos genéricos. La promoción tiene un costo muy alto y evidentemente esto impacta sobre el precio final del medicamento. Eso es lógico, pero no porque eso ponga en riesgo la salud de la población, un medicamento genérico contra otra de marca. Obvio, al estar aprobado por Anmat quiere decir que ha sufrido una serie de controles que hacen que el medicamento sea legítimo y sea garantizada su eficacia”, concluyó el entrevistado.

Producción Periodística: Enrique Villalobo – Daniel Gallardo – José Urrutia