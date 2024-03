Nicolás Cachanosky: ¿es viable la dolarización en Argentina?

La dolarización fue una de las promesas de campaña del presidente Javier Milei. Para conocer un poco por qué siempre es una temática que está en boca de los argentinos y las posibilidades de implementarla, Círculo Político, lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 y Ciudadano News dialogó con Nicolás Cachanosky, economista y coautor con Emilio Ocampo del libro "Dolarización: Una solución para la Argentina", quien destacó: “La motivación detrás del tema dolarización en Argentina, que no es nuevo, está dando vueltas hace años, es que lo que empuja a Argentina potencialmente a dolarizar, más allá de las preferencias de Milei, es la realidad económica del país. Argentina tiene inflación alta y volátil hace décadas, no es de ahora”.

El poder de tomar decisiones

Sobre la renuncia a tener una política monetaria propia que representaría la dolarización, Cachanosky consideró que “Argentina no tiene un buen Banco Central que hace buena política monetaria. La época cuando Argentina tuvo la inflación bajo control es cuando tuvimos convertibilidad, cuando se le dijo al Banco Central no podés hacer lo que quieras. Argentina no tiene un Banco Central que hace política monetaria eficiente, tiene un Banco Central que genera más distorsiones que las que te vienen del mundo exterior. El Banco Central de Argentina no funciona como un prestamista de última instancia porque el mercado no demanda pesos, demanda dólares”.

Sin embargo, agregó que “no hay que pensar que una dolarización es un punto de llegada, puede ser el punto de transición a que Argentina tenga finalmente un régimen monetario ideal”.

Cuándo hacerlo

“En términos prácticos no necesitas las condiciones ideales para dolarizar, ojalá las tuviéramos, Ecuador dolarizó en el peor de los mundos y ahí continúa dolarizado desde hace más de 20 años hasta hoy. No es que Argentina tiene que tener las condiciones ideales para dolarizar. Por otro lado, si se logra controlar la inflación, se equilibran las cuentas, etc., entonces, eso no te da un escenario estable para pasar a otro régimen monetario sin tener que dolarizar”, aclaró

La nota completa