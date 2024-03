Cien días de Milei: un balance ambivalente

Los primeros cien días de Gobierno siempre son definidos como la "luna de miel" entre el presidente y la ciudadanía, el momento donde se toleran los tragos amargos en espera de un futuro venturoso, y este lapso en el presente no ha dejado indiferente a nadie, ya que fueron algo más de tres meses de una intensidad sin precedentes.

Enrique Zuleta Puceiro, analista político, lo analizó en diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por http://ciudadano.news), señalando: “Hay un proceso que en estas horas y seguramente hasta el fin de semana va a ser importante, que son estos análisis de los logros y retrocesos. Entonces el balance que uno recoge es ambivalente".

"No hay un resultado neto. En los logros se coincide, pero en general todos señalan como cinco logros. Primero la reducción brusca del déficit fiscal, la estabilización del dólar después de devaluación, el manteniendo supuesto de la adhesión social pese al ajuste y lo que los diarios llaman restitución del poder presidencial, y algunos señalan muy importante la dinamización del mercado de alquileres".

A la vez, por el lado de los retrocesos, marcó: "Yo creo que esos puntos los compensaría con algunos puntos en donde hay ciertos consensos; la falta de una estrategia política en el Congreso, la limitación para avanzar con las reformas, el retroceso del poder adquisitivo, la restricción en general de la sociedad, el desorden en la gestión, la falta de enamoramiento, la falta de firmas, unirse al conflicto, responder en redes sociales, y algunos factores graves como el tema de los recortes, la parálisis en la política de protección. Ahí hay bastante coincidencia", subrayó.

Para retratar lo presente que siguen las divisiones sin matices, la llamada grieta, amplió: “Se mira con cierta ambivalencia, unos avanzan, otro en retroceso, el tema de la inflación, la seguridad, la relación con los gobernadores y el avance del proyecto de Milei que es la dolarización de la economía. Eso que miran son las fortalezas, las oportunidades y los riesgos. Creo que cualquiera de esos temas que miremos son discutibles. Algunos ven allí, en cada uno de estos puntos un apocalipsis, otros ven una esperanza que está a punto de concretarse".

Gobierno paralizado

Acá Milei se jacta de decir "estoy haciendo lo que prometí", aunque tal vez no todo. El analista se refiere, en este terreno, a cómo La Libertad Avanza llegó al poder: "Creo que el gobierno está paralizado en muchos aspectos, es decir el gobierno llega de improviso, llega por casualidad, una ruptura impensable de derecha"y precisó que se "avizoraba una victoria del 60% en aquel momento de Rodríguez Larreta, que era el candidato más fuerte y Juntos por el Cambio se aprestaba a gobernar".

Lo interesante es que de esa convicción se desprende lo que relata el entrevistado: "En ese momento encargaron una cantidad de trabajo, entre ellos el trabajo de Sturzenegger, y armaron un gran paquete legislativo que le llamaron la alternativa Lacalle Pou".

Se pensaba que había una victoria extraordinaria, con bandera propia pero que no bastaría para controlar el congreso, en ese momento ni se sospechaba que podía desaparecer Rodríguez Saá, que iba a haber derrotas como la de Capitanich, entonces habrá un congreso en contra y habrá una cámara de legisladores hegemónicamente en contra".

"Por ello armaron una estrategia que era "llevar una gran súper ley, llevarla al congreso, que allí rebotara, ganar tiempo en ese rechazo, gobernar durante los 9 o 10 meses por decreto de necesidad y urgencia hasta que mejoraran las cosas y se demostrara el éxito de esa receta y que la opinión pública se volcara".

Zuleta puntualizó que "cuando perdió Larreta lo asumió Bullrich mejorado por Melconian y cuando ganó Milei, que no tenía absolutamente nada tomó esto sin beneficio de inventario, el DNU, ley ómnibus, los equipos, Caputo... eso se nota porque no hay equipo, no hay diputados, senadores, no hay consenso, entonces esa es la situación, no es distinta a lo del resto de los presidente de América Latina, como Boric, Castillo, Petro".

Ahora bien, ese pueblo que dice Milei, por el que gobierna y está trabajando ¿hasta qué punto le hará el aguante a la política que lleva adelante?: "Va a depender de tres cosas, en primer lugar que Milei conserve la idea que hay una luz al final del túnel".

Explicarle a la gente que vamos hacia algo mejor. Si la gente advirtiera que hay un presidente desconcertado, perdido, que sale y avanza, retrocede, no sabe dónde ir, lo va a condenar".

El analista explicó que un presidente parecido fue Abdalá Bucaram, que duró 5 meses y medio. "Bucaram tenía el mismo equipo que Milei, pero duró 5 meses y medio hasta que le iniciaron juicio político por insania y lo echaron. Otra alternativa es la de Bolsonaro que duró su período con verdaderas atrocidades, no dejó disparate por hacer".

"Pero Bolsonaro dejó un Brasil boyante, generó enormes posibilidades de negocio en petróleo, en pescado, cuando terminó Bolsonaro, que terminó deshecho como presidente, sin embargo Brasil estaba en condiciones óptimas".

A la hora de pensar posibilidades, sugiere que uno de los caminos que le quedan a Milei es convocar a una reforma constitucional, "hacer una constitución del pueblo para el pueblo que me responde, con el que me comunico, y no necesita a periodistas, ni empresarios, ni a las ratas del congreso".

"Finalmente resaltó que "también el destino posible es que se adapte y Milei se convierta en un candidato de diálogo, y genere líneas de acuerdos y consensos, y en todo caso lo van a abandonar porque acompañan a Milei no por lo que promete y por lo que hace, sino por cómo lo hace y cómo lo dice".

"Es un líder como Trump, disruptivo. En el momento en que Milei aparezca peinado a la gomina, en ese momento la gente va a decir, algo pasó".