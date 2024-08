Especialista en informática indignado por el pedido de Alberto

Tras el pedido de Alberto Fernández a la Justicia para que prohíba la difusión de fotos y videos íntimos tanto en los medios como los digitales, el programa Sin Verso de Ciudadano.News entrevistó a Martín Leguizamón, abogado especialista en informática.

El abogado manifestó que "sorprende que Fernández, como abogado, no conozca un fallo de la Corte Suprema que incluso le permitía poder tener lo que está solicitando sin una orden judicial". "Para la Corte Suprema, la difusión de videos íntimos y las imágenes de carácter íntima se trata de una ilicitud manifiesta y grosera que no requiere orden judicial", afirmó.

Al mismo tiempo, Leguizamón remarcó que "el pedido tiene una parte interesante" y señaló que "la pidió en nombre del hijo menor de 2 años y desde esa perspectiva cualquier juez de la Argentina está obligado a conceder la medida cautelar".

"Si fuera juez tendría que concederla aún con la bronca que me daría conceder una cautelar de ese tipo. De todas formas, no me gusta ver todos los días las imágenes del expresidente, me generan mucha bronca", explicó.

Tamara Pettinato en el sillón presidencial.

Respecto a los videos que fueron difundidos, donde se veía a Tamara Pettinato en el despacho presidencial, el especialista respondió si la acción ocurrida en dicho lugar podría implicar una condena para Fernández.

"No creo que sea un delito, es un acto de la intimidad y era un video íntimo hasta que se conoció en los medios públicos. Por eso, tiene el carácter íntimo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio a este tipo de video en su fallo de octubre 2014, que me llama la atención que muchos colegas no lo conozcan", apuntó.

"Podemos disentir y disiento en el ámbito. No era el apropiado, es un escándalo donde sucede ese video, pero de todas formas es un video privado y desde ese lado puede algar que pertenece a la privacidad", cerró.