Especialista develó el secreto para descubrir si nos están mintiendo (los políticos)

La coach ontológico María Lorena Belotti analizó el lenguaje verbal y no verbal de Javier Milei y Sergio Massa durante el debate presidencial del domingo pasado. En Metaverso, de Ciudadano.News, la profesional manifestó que "Massa se sostuvo parejo y en ningún momento subió el tono de voz ni la coloración de la piel como cuando te enojás o estás nervioso. Por eso, siempre Milei pide mucho maquillaje y en el último debate, directamente, se le habían puesto rojos los ojos de la impotencia que tenía".

“Si se fijan en las manos, Milei las mantiene agarradas al atril y cuando la abre solo mueve los dedos. Eso significa que está escondiendo algo, que hay algo que lo quiere decir, pero no puede y lo enoja. Es como que se reprime y cierra la mano, en el resto de los bloques reemplaza esto con la agarrada de la lapicera", describió.

-Se ha observado como Javier Milei ha bajado su intensidad al expresarse, ¿pero cuánto le puede jugar a favor esto?

-Ahora está más calmado, le han dicho para el balotaje que se calme, igual no logró calmarse porque tenía los ojos colorados, la cara no se podía notar por el maquillaje. Hacía caras burlescas, risa burlesca, algunas sumamente exageradas, no es sonrisa consiente que te puede venir, como le pasó a Massa cuando le dijo lo de Pinocho. Él incluso después reprime la sonrisa porque no le da el gusto de reírse de eso.

-¿Se pudo detectar si un candidato mintió durante su presentación?

-Noté más en Milei, porque al hombre se le hincha la fosa nasal, mientras que la mujer se toca el pelo cuando está mintiendo. Siempre hay que ver todo en el contexto y conocer a los personajes.

-¿Cómo se detecta la mentira?

-La mentira se nota por la mirada como perdida. La fosa nasal a los hombres, a las mujeres no. Otra señal de que mienten es cuando se tocan debajo de la boca o la mano la pasan por la nariz y los que tienen barba tipo candado hacen como el recorrido con los dedos en la barba. Pero Milei se tocaba la nariz, tenía las fosas nasales superhinchadas y a Massa en una oportunidad lo vi tocarse la nariz.