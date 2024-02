El peronismo piensa en un armado con Stolbizer, Carrió y Manes para enfrentar la alianza PRO-LLA

Ante el intrincado escenario político que viene planteando el gobierno de Javier Milei tras el naufragio en el Congreso de la Ley Ómnibus, el que incluye una confrontación directa con gobernadores y legisladores opositores y un incipiente acuerdo programático con el PRO, en el peronismo comienzan a surgir voces que plantean la necesidad de sumar nuevos actores políticos a su alianza electoral sintetizada en el frente Unión por la Patria.

Con un peronismo que aún se encuentra a la espera de la dirigencia que encarne el liderazgo de ese espacio, y en el que, por el momento, solo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su par riojano, Ricardo Quintela, parecieran estar dispuestos a dar una pelea frontal a las políticas que encarna La Libertad Avanza, evidenciando en contraposición, modelos de gestión donde el rol del Estado ocupa un papel determinante en materia de educación, salud y de acompañamiento a los sectores productivos en sus respectivas provincias.

El bonaerense, quien viene siendo el adversario elegido por Milei y su tropa a la hora de los cuestionamientos, no dudó en señalar en los festejos por el 204° aniversario de la fundación de la provincia de Buenos Aires, que “aunque algunos digan que es una provincia inviable, nosotros demostramos estos años que con un Estado presente, integración y políticas concretas, podemos transformarla y mejorar la calidad de vida de las y los bonaerenses”.

Es de destacar que Kicillof fue reelecto con más de 20 puntos de diferencia sobre sus seguidores en medio de la ola de derrotas del peronismo en diferentes provincias e incluso la Nación.

Por su parte, el viernes 2 de febrero en La Rioja, Quintela encabezó el ciclo “Encuentros Esperanza Federal”, en el que junto a dirigentes del peronismo de la Región NOA, se apuntó a sentar las bases para una reconstrucción partidaria, con ideas claras para enfrentar las políticas neoliberales que plantea el gobierno de LLA.

Mientras tanto, y en medio de las disputas internas que envuelven a las diferentes tribus de Unión por la Patria, las que incluyen el pase de facturas por la derrota electoral por la Presidencia, la perdida de siete provincias y los pedidos de renuncia de Alberto Fernández a la titularidad del PJ nacional y de Máximo Kirchner al PJ bonaerense, entre otras cuestiones, en esa alianza electoral comienzan a surgir nuevas voces que claman por nuevas alianzas electorales para enfrentar al libertario.

A esa propuesta, se sumó la senadora bonaerense y aliada de Kicillof, Teresa García, quien en las últimas horas planteó la necesidad de que el peronismo explore la alternativa de una mesa de diálogo con sectores de la oposición, lo que permitiría la creación de un frente político que exceda al de Unión por la Patria.

La titular del bloque de senadores provinciales de esa alianza, se refirió en concreto a los “sectores como el referenciado en Margarita Stolbizer (GEN), Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Facundo Manes (UCR), que han dado testimonio explícito” sobre su rechazo a las medidas impulsadas por Milei.

“Las fuerzas políticas que acompañaron electoralmente a Milei, han tomado consciencia de cómo fueron tratadas en el Congreso", indicó García, quien agregó que existe "una reacción normal desde el radicalismo más sano de no permitir este nivel de insultos por parte del Gobierno”.

En esa línea, se mostró a favor de encarnar una “nueva expresión en las fuerzas políticas”, al considerar que “es el momento para armar un frente nacional dónde se discuta cuánto tiempo va a costar la recuperación de esta crisis”.

Por su parte, el intendente Sergio Barenghi, de Bragado, planteó que el gobernador Kicillof “tiene que ser el líder del peronismo y de un movimiento mucho más abarcativo, para tratar de imponer otro tipo de política que tenga que ver con la realidad que nos toca vivir a los bonaerenses, fundamentalmente, y a los argentinos”.

En esa línea, y ante la embestida de Milei contra los gobernadores y legisladores de la oposición, a los que sindica por el rechazo en la Cámara de Diputados a la denominada Ley Ómnibus, lo que precipitó la salida de la gestión del cordobés Osvaldo Giordano, ex titular de la Anses, y de Flavia Royón, ex secretaria de Minería, no son pocos los que comienzan a imaginar una alianza entre Kicillof con el actual mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, fuerte crítico de Milei, para renovar el peronismo, dejando atrás la etapa de kirchnerismo puro y duro.

Al mismo tiempo, parecen comenzar a acomodarse los posicionamientos frente a la gestión de extrema derecha que gobierno hoy Argentina, la cual busca una alianza con el PRO de Mauricio Macri que le dé volumen político, estructura y cuadros para completar el armado del equipo de gobierno que debe administrar el Estado nacional.

