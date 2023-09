El mediático periodista estadounidense Tucker Carlson, conocido y criticado por ser cercano al expresidente Donald Trump, estuvo en Argentina y le realizó una entrevista a Javier Milei. Durante el encuentro, compartió una foto en sus redes sociales junto al candidato libertario y una frase: "Enemigo del Washington Post y probablemente el próximo presidente de Argentina".

Musk aparece en escena

Lo llamativo fue que, minutos después, todos se sorprendieron cuando el magnate Elon Musk, dueño de la mismísima red social X, reaccionó a la publicación: "Sería un gran cambio". El mensaje se viralizó con fuerza y sumo miles de likes, en tan solo minutos.

La seguidilla de acciones en X no quedó ahí, porque un poco más tarde fue el propio líder de La Libertad Avanza quien también se valió de esa misma publicación para dejar un mensaje acorde a lo posteado por el multimillonario nacido en Sudáfrica. Milei les dijo a ambas figuras en inglés: "You both are more than welcome to come to Argentina next year if we succeed! (¡Ambos son más que bienvenidos a venir a Argentina el próximo año si tenemos éxito!).

Por lo trascendido, la entrevista con Tucker será transmitida en los próximos días por la red social X (ex Twitter) pero, como para ir generando expectativa, el periodista compartió una foto con Milei, quien posó con su clásica postura de sus dos pulgares hacia arriba.

¿Quién es el Tucker Carlson?

Tucker Carlson es considerado, por muchos estadounidenses, el reportero mediático más verborrágico y rupturista de los Estados Unidos. De perfil ultraconservador, provocador, simpatizante de las teorías conspirativas y fake news, es un aliado confeso del expresidente Donald Trump y fue señalado como uno de los grandes artífices del ascenso del magnate inmobiliario a una popularidad que lo hizo instalarse en la Casa Blanca, en 2017.

Carlson elige muy bien sus entrevistados para garantizar un masivo margen de espectadores y el hecho de que haya decidido viajar a Buenos Aires a entrevistar a Javier Milei coloca al candidato libertario en conocimiento de millones de estadounidenses que no sabían del argentino.

El periodista alcanzó el estrellato durante la presidencia de Trump como conductor del night show político “Tucker Carlson Tonight” en la cadena Fox News, desde 2016 hasta 2023, y se posicionó durante la administración trumpista como uno de los programas más vistos del país.

El polémico reportero Tucker Carlson

En 2021, Tucker, fue considerado por la revista Time como “el conservador más poderoso del país”.

Su rumbo cambió a inicios de 2023, dado que fue despedido de la cadena conservadora, donde Fox tomó sintonía con la idea de tratar de presentar un perfil de medio más criterioso. Carlson abrió su propio espacio en Twitter, hoy conocido como X, donde mantiene más de 10 millones de seguidores. En este espacio entrevistó a Trump hace pocos días y la charla fue reproducida por unos 265 millones de personas.

En el programa “Tucker in X”, el norteamericano presenta invitados y episodios exclusivos. Uno de sus últimos reportajes lo hizo en Europa del este, donde se trasladó hasta Hungría para entrevistar al primer ministro ultraderechista Viktor Orban, un mandatario ultraautoritario que no concede muchos reportajes a periodistas extranjeros, y también viajó a El Salvador a conversar con el controvertido presidente Bukele.

La fecha de publicación de la entrevista realizada a Milei, en la red X, se dará a conocer en breve.