Cuando se habla de reforma de las leyes laborales se lo vincula también con lalegislación que rige las organizaciones sindicales, las que, desde hace más de siete décadas funcionan de manera tal que no está garantizada ni la periodicidad de las funciones ni la posibilidad de acceder a los cargos de conducción sino es a través de elecciones amañadas o de la que es muy difícil participar si no se pertenece al círculo áulico de los dirigentes.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7) requirió la opinión del director de la Consutora Econométrica, Ramiro Castiñeira, quien atribuyó la acumulación de poder de las dirigencias sindicales almanejo de la cajas de las obras sociales y a la comunión de intereses y objetivos con el justicialismo.

Así el economista expresó expresó: “El peronismo les saca el eje principal con prebendas políticas que los llenaron de poder y de plata con el objetivo de transformarlo en el brazo político de un partido y en consecuencia, desligado de su rol genuino y original que era representar los intereses de los trabajadores y defienden más a los partidos políticos que a los trabajadores porque el partido político es el que les mantiene las prebendas. cuando vino Perón desde Italia, que estuvo varios años y vio cómo operaba el fascismo, y se dio cuenta que se podía poner a todos los trabajadores en el bolsillo otorgándoles prebendas pues, todos los asalariados estaban volcándose masivamente hacia el socialismo, les empezaron a otorgar plata y poder político y de esa manera intentar que no avance el socialismo pero el tapón fue el fascismo".

En cuanto al acceso de los sindicatos a los fondos de las obras sociales Castiñeira acotó: “La dictadura de Onganía fue un intento de hacer peronismo sin Perón en el sentido de que en la Argentina todo el mundo intentó hacer peronismo sin Perón, salvo el actual gobierno de Milei. Onganía, después del Cordobazo les otorgó las cajas de las obras sociales y se empezaron a hacer millonarios".

"Después Alfonsín intentó desarmar con la famosa ley Mucci, pero no pudo por un voto pero después el peronismo reforzaba el vínculo, 'yo no te toco el sindicato ni las cajas pero vos correte de las calles mientras gobierno' por eso cuando entras a cualquier sindicato en Argentina lejos de parecer una representación del trabajador parece que entras a un comité del Partido Peronista porque tienen todos los cuadros del peronismo pero es porque fueron los que armaron las prebendas", agregó.

“El último de las prebendas fue durante el gobierno de Cristina Fernández que el que se podía desvincular del sindicalismo se desvinculaba y tenías por ejemplo, hoy la foto son 10 millones de trabajadores asalariados de los cuales 3 millones son públicos y 7 millones privados, y solo 4 millones están registrados y ahí Cristina dijo se están perdiendo la caja de otros 6 millones porque no se afilian y ahí fue cuando Cristina por un decreto inventa el aporte solidario que no fue más que sacarle a los no afiliados de manera coercitiva, utilizando el poder del estado, con una DNU le sacan todos los meses un aporte solidario para aportar a la caja sindical"

"Tres cosas, sindicato, cajas de obras sociales y el aporte solidario hicieron que durante la gestión de Alberto Fernández, pese a que colapsa el salario y que hace 11 años no se genera un puesto de trabajo registrado, no se le hizo paro pero no por la gestión económica, directamente porque es el que te cuida los quioscos y ahora que cambió el gobierno y vino Milei, con un primer DNU sacó el aporte solidario y también había desarmado de alguna manera el quiosquito de las obras sociales que las obligaba a competir entre sí y con las prepagas,

"Ahora la justicia, otra parte del corporativismo argentino, le frenó el DNU cuidándole también los quioscos al sindicalismo y por lo tanto, a la casta, por lo tanto, ese triángulo de sindicato, caja de obras sociales y aportes jubilados, súmale jubilados, hace de que los argentinos de bien no tengamos primero, trabajo registrado porque nadie se quiere meter en toda esa matufia y segundo, las pérdidas de libertades solo para financiar a gente que ni siquiera le vas a ver en tu vida la cara”.

Consumo e inflación

Luego el entrevistado entró en el tema de la inflación que estaría en en torno al 8%, "en Econométrica estamos trabajando con 7,5% pero trabajar con 8% no está mal y no es menor que alimentos y bebidas, es decir los supermercados, tuvieron corriendo a un ritmo de 4%, 4,5% y después tenemos 3,4% de aumentos en tarifas de luz y gas, o sea, va a dar 8% y no 4% por los aumentos de los servicios públicos que estaban atrasados".

Luego admitió que el consumo está bajando, "es innegable, pero la baja en el consumo no genera una baja en el proceso inflacionario, lo único que baja la inflación es si uno deja de emitir, por ejemplo, en el colapso de Venezuela, la dictadura hizo colapsar el PBI un 90%, en un plazo de unos tres años, 90% es multiplicar por nueve la crisis de 2001 en Argentina, para tener una idea de cómo Maduro destruyó Venezuela".

“Dado que la única herramienta que baja la inflación es apagar la maquinita de emisión monetaria, el gobierno nacional logró en los primeros cuatro meses del año equilibrio fiscal y por lo tanto, apagó la maquinita de emisión monetaria y por eso la inflación empezó a bajar, pasando en diciembre de 25% actualmente en mayo posiblemente a 4,5%", culminó expresando el abogado.