De cara a las PASO, "hay un pesimismo e incertidumbre producto de la situación económica"

La inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios son las dos preocupaciones centrales de los argentinos en este 2023. Las elecciones provinciales y nacionales juegan en otro plano para la gente. Así lo demostró la última encuesta de Circuitos Consultora, que además argumentó que "hay un gran pesimismo e incertidumbre entre todos los ciudadanos producto de la situación económica".

En Metaverso, programa de Ciudadano.News, Pablo Romá, titular de Circuitos Consultora, expresó que “el descontento viene sucediendo desde hace tiempo, tanto de este Gobierno como el anterior, que no han podido mejorar los problemas de fondo del país”.

-La percepción que tiene el público sobre la situación actual del país, situación económica, la imagen no es positiva...

-Tiene que ver con la situación que no es de este año, sino de años anteriores, como el problema de la inflación, la posibilidad de mejorar las condiciones de vida, que no se ha podido lograr y este gobierno no ha podido. La campaña de 2019 era mucho más entusiasta respecto de las posibilidades de cambio de la situación económica. Por distintas razones no sucedió y para esta campaña Sergio Massa platea la idea del orden, de autoridad política, como posible articulador de resolver ese problema económico. Por otra parte, Argentina está en una situación muy complicada, crítica, de escasas reservas, de inestabilidad macroeconómica, así que tampoco puede haber políticas muy austeras.

-¿Qué juego está jugando Juntos por el Cambio?

En términos de la oposición y el oficialismo, la oposición juega más con la idea de la frustración y el oficialismo con la idea de las expectativas y cierta esperanza de que se puede resolver la situación.

-¿Y esto cómo juega en la gente?

-Juntos por el Cambio tiene responsabilidad en esta situación, porque el gobierno de Mauricio Macri no es que resolvió los problemas, sino que algunos los profundizó y la gente está cansada de que los contratos electorales no se cumplan. Vemos que en las elecciones provinciales, Juntos por el Cambio sigue teniendo peso electoral. Me parece que la dirigencia política tiene que tratar de hablarles a la gente profundamente sobre los problemas que está teniendo el conjunto de la sociedad, pero no como slogan ni como marketing político, sino para plantear salidas reales y esas salidas también tienen que ver con la identificación de los problemas.

-¿Es posible pensar en un escenario de tercios después de lo de Chubut que lo deja por detrás a Javier Milei?

-Milei ha terciado en la discusión política, después en términos electorales es difícil porque JxC sacó 36%, el oficialismo sacó 35%, una diferencia de unos 5 mil votos en lo que vi y el representante de Milei tenía 13%. Entonces, cuando uno habla de tres tercios son de más o menos 30 votos cada uno y creo que la proporción electoral no da en ese sentido. En términos electorales no lo estoy viendo, de hecho, creo que hay un pequeño retroceso. Pero es un escenario abierto, creo que no se puede pensar a partir de las elecciones provinciales y Milei es un fenómeno singular.

-De cara a estas elecciones 2023, la fórmula más votada es la de Sergio Massa y Agustín Rossi en el sondeo realizado, ¿cómo les puede impactar el acuerdo con el FMI y las medidas anunciadas?

-Es un punto favorable para la campaña de Sergio Massa. La idea de la renegociación con el FMI es muy importante, el acuerdo que se firmó es muy pesado para la economía Argentina y es necesario renegociarlo. Argentina tiene que pagar una cantidad de millones de dólares increíble. Ahora, el problema es si eso impacta de lleno en el bolsillo del conjunto de la sociedad o sectores mayoritarios. Pero está claro que el problema es muy grave y eso no hay dudas de que tiene un impacto.

-¿Qué rol tendrá el Frente de Izquierda en estas elecciones?

-Viene jugando un rol parlamentario, que tiene una representación importante, en términos de lo que es la calle. Después las dificultades en la unidad me parece tienen que ver más con cuestiones tácticas, que con cuestiones más generales, pero hoy el Frente de Izquierda tiene inserción parlamentaria. El movimiento tiene cuatro diputados nacionales, tiene diputados provinciales y es una fuerza que está en la discusión. Luego hay que ver las discusiones, el escenario no es muy favorable para la izquierda, pero está dando una discusión que es importante.