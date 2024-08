Cónclave de concejales: Mendoza hace agua en seguridad, según un análisis provincial

Una de las conclusiones que arrojó el cónclave de concejales justicialistas mendocinos, es que "la provincia hace agua en materia de seguridad". Evento que tuvo la exposición del Director de Fortalecimiento Tecnológico del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Santiago Boggione.

Sobre este evento y lo que concluyó el mismo, dio detalles en declaraciones exclusivas a Ciudadano.News, la titular del Centro de Estudios y Análisis de la Seguridad, Marisa Garnica: "El Gobierno de la provincia de Mendoza está haciendo agua en el tema de seguridad, que la seguridad en la provincia de Mendoza se ha convertido absolutamente en completa inseguridad para todos los que vivimos y para los que nos visitan, que también es preocupante, por lo tanto, hemos generado una actividad con consejos deliberantes de la provincia de Mendoza, acompañados por un funcionario del gobierno provincial, del gobierno de Buenos Aires, integrante del Ministerio de Seguridad de esa provincia, el licenciado Santiago Boggione, quien en principio también nos capacitó al Centro de Estudios y Análisis de Seguridad en Mendoza, surgidos hace muy pocos meses, intentando ser un aliado más de quienes necesitan de este derecho y de este deber del Estado de proporcionar la seguridad".

Sobre lo que significa la seguridad, dejó en claro: "No tienen que existir las políticas de Estado, por eso son políticas públicas, en donde se diseña, se planifica, se programa, se ejecuta y se evalúa una política pública. Por eso insisto que en este caso de la seguridad, el Gobierno es quien tiene la potestad y la jurisdicción sobre la provincia en relación con la seguridad pública, pero a vistas de lo que está pasando en la en Mendoza, en donde los delitos y sobre todo delitos violentos, este último fin de semana tuvimos 5 asesinatos en 34 o 35 horas, algo que Mendoza no lo vivía".

Titular del Centro de Estudios y Análisis de la Seguridad, Marisa Garnica

"Por lo tanto, y preocupados por este tema, es que convocamos a los consejos deliberantes, nos agradó que viniera un intendente de la provincia, como es el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, también legisladores con sus equipos. Porque necesitamos generar equipos que trabajen en la prevención de la seguridad y del delito, porque el delito para que suceda, o el daño o la violencia, necesita de tres elementos, un delincuente o posible delincuente, una víctima o un objeto y el espacio y lugar. Entonces, los concejales son la primera trinchera que tiene cualquier departamento al que acude un vecino, víctima de un delito, víctima de un daño, víctima de una violencia", agregó.

Cuando se le preguntó que por qué no existe política de estado en este tema tan delicado y no son convocados todos los sectores a debatir y hacer acciones conjuntas, señaló: "Nosotros estamos a absoluta disposición, de hecho, hay funcionarios, como puedo nombrar al ministro, al procurador Goullet, que cuando analizábamos el tema de la concentración de las unidades fiscales, de las oficinas fiscales, de los ayudantes fiscales y de los auxiliares de la justicia, le transmitimos que no nos parecía una medida acertada y les dimos el porqué y nos escuchó, a pesar de hacer y de tener la decisión tomada de esta concentración".

"Pero en el caso de la ministra Rus, estamos a disposición, el centro de estudio y análisis está absolutamente a disposición para trabajar. Nuestra intención es siempre colaborar porque, vuelvo a decir, la seguridad la hacemos entre todos. Es por eso que insistimos en trabajar con los consejos deliberantes, por su inmediatez con el vecino y por su inmediatez en el lugar, en el territorio, y porque ellos recorren diariamente esos territorios, esos lugares", finalizó.

Producción periodística: Daniel Gallardo.