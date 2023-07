Bullrich y Larreta se cruzaron en La Rural por el cepo cambiario y cuándo eliminarlo

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, afirmó que si gana las elecciones "eliminará el cepo el primer día" de gobierno, al tiempo que prometió cambiar la mirada que tiene el Estado sobre el campo.

Al participar de una disertación de postulantes presidenciales en la 135 Exposición Rural de Palermo, Bullrich dijo: "Tenemos un país que necesita siempre dólares y que lo único que hace es ponerle un cepo al dólar. El cepo es un Pac-Man, se llevó 18 mil millones de dólares en el último año que, en vez de estar en los pueblos, se fue para mantener un cepo ridículo y ha dejado un banco central con cero reservas".

A su entender, "hay que sacar el cepo de manera inmediata porque, si no todos los que tengan que invertir, van a estar un año más esperando para invertir a que se vaya el cepo".

"Vamos a sacar el cepo y con una ingeniería jurídica vamos a lograr que no explote la economía", destacó la postulante del PRO, que consideró que "si sacamos el cepo en un año, perdemos un año, hay que ir con las medidas desde el primer día".

En el mismo contexto, Horacio Rodríguez Larreta, rival de Bullrich en la interna de JxC, aseguró que "unificar el tipo de cambio" es un objetivo prioritario de su gestión, pero apuntó a los que dicen que eso se puede lograr "el primer día" de gestión.

"¿Cuándo? No es el primer día, el que venga acá y diga que va a unificar el primer día no es serio, porque no hay dólares en el Central", resaltó el mandatario porteño.

El llamado cepo cambiario fue instaurado por Mauricio Macri en los últimos meses de su gobierno, en el 2019, poniendo un tope de 200 dólares por mes para comprar de divisas por parte de ciudadanos.