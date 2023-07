Massa en La Rural: "A partir de septiembre, ninguna economía regional va a pagar retenciones"

El ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, anunció que, "a partir del 1° de septiembre, ninguna economía regional va a pagar retenciones".



En una disertación ofrecida en la Exposición Rural, Massa objetó a dirigentes de la oposición que previamente habían asegurado que se aplicaban retenciones a "200 economías regionales", y dijo al respecto que "no todo vale en la campaña", para precisar luego que "hasta el 31 de agosto quedan seis, y a partir del 1° de septiembre ninguna economía regional va a pagar retenciones".



El funcionario llamó a la dirigencia a "no usar consignas fáciles" sino a "decir lo que se puede y lo que no se puede hacer", en un exhorto a "cambiar la credibilidad" del sistema.



Para Massa, las "consignas fáciles, y lindas para repetir, para la tele, son solamente pan para hoy y hambre para mañana", citó Télam.



El ministro pidió al sector agropecuario que considere las "medidas transitorias" que el Gobierno nacional debe tomar, teniendo en cuenta "la coyuntura", marcada por los condicionamientos que "el programa con el Fondo (Monetario Internacional) y la sequía le imponen a la economía argentina".



"Hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables o más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento y no se las puede analizar sin tener en cuenta la coyuntura", expresó Massa en una disertación en la Exposición Rural que se lleva a cabo en el barrio porteño de Palermo.

En otro orden, afirmó que el sector agropecuario "nunca" atravesó con él la "dificultad de un enfrentamiento dogmático o por prejuicios", al definirse como un dirigente con "sentido práctico".



"Creo en el campo argentino como uno de los motores del crecimiento", dijo Massa, donde reafirmó que tiene "autonomía de pensamiento y decisión".



Al respecto, sostuvo que "es fundamental" que el Congreso sancione la ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, por entender que le dará "competitividad al sector agropecuario" y constituirá "un primer sendero de recaudación impositiva que nos va a permitir ir aliviando la carga" tributaria.



Massa disertó en el marco de la Jornada "Compromiso con una nueva Argentina", con la participación de los principales precandidatos presidenciales en la Exposición Rural que se lleva a cabo en el barrio porteño de Palermo.